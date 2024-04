L'evento Battlefield 2042: Fronte cremisi

E' iniziato Fronte cremisi, il nuovo evento di gioco di Battlefield 2042 nella Stagione 7: Punto di svolta. Questo evento a tempo limitato ripropone la popolare modalità Prima linea, un'esperienza di combattimento strategica, intensa e frenetica, focalizzata sul tema di un assalto implacabile.

Fronte cremisi, che si svolge durante un assalto globale senza precedenti da parte delle truppe della CMP, è incentrato sull'esperto e letale battaglione della Mano Rossa, noto per spingere sempre in avanti il fronte e non ripiegare mai. Scontri emozionanti e azioni intense e strategiche aspettano gli utenti in cerca di sfide.

Guarda il trailer di Fronte cremisi QUI.

Questa evoluzione della modalità Prima linea di Battlefield 1 e Battlefield V offre un'intensa azione 20 vs 20 su un fronte ben definito, con l'obiettivo di scacciare il nemico dalla mappa in una classica guerra per il controllo del territorio. In questa modalità giocabile in Rifugio, Rivendicazione, Abbandono e Occultamento, gli utenti devono conquistare settori, schierare M-COM e difendere la posizione.

Durante questo evento di due settimane, gli utenti possono sbloccare ricompense, anche acquistabili separatamente nel negozio come bundle. Mentre Fronte cremisi infuria, gli utenti possono anche salire di grado più in fretta durante il fine settimana con XP doppi.