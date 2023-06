PARK BEYOND DISPONIBILE

Bandai Namco Europe e Limbic Entertainment sono lieti di annunciare l'apertura dei cancelli diPark Beyond, il loro avvincente gioco di simulazione e gestione di parchi divertimenti, ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Inoltre, per i possessori di Xbox Series X|S e gli abbonati a PlayStation Plus Premium su PlayStation 5 è anche disponibile una versione di prova della durata di due ore.

Park Beyond ha molte sorprese in serbo per tutti i tipi di giocatori. Sono visionari alla ricerca dei futuri parchi divertimenti? L'impossibiliazione consentirà loro di trasformare giostre, negozi e personale, rendendo l'ordinario davvero straordinario. Sono esperti di gestione? Una vasta gamma di pannelli di controllo li aiuterà a seguire ogni parametro e centesimo speso per assicurarsi che i propri parchi divertimenti funzionino alla perfezione e che i visitatori prosperino. Hanno un'anima creativa con grandi idee? La costruzione modulare con la sua vasta libreria di risorse darà libero sfogo al proprio emisfero sinistro per creare uno scenario strabiliante da visitare, mentre il creatore di montagne russe consentirà loro di realizzare le giostre che hanno sempre sognato.

La creatività farà un ulteriore passo in avanti da agosto con l'implementazione di mod.io, la piattaforma di condivisione dei contenuti generati dagli utenti, che consentirà ai giocatori di condividere le proprie creazioni con chiunque, indipendentemente dalla piattaforma di gioco.

Anche gli imminenti DLC, sia gratuiti che a pagamento, aggiungeranno nuova follia aPark Beyond a partire da quest'estate, con nuovi temi per giostre, decorazioni, intrattenitori e molto altro.

Guarda il trailer di lancio in live action qui:

