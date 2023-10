DISPONIBILE LA PATCH GRATUITA 2.0 DI PARK BEYOND

Bandai Namco Europe e Limbic Entertainment hanno reso disponibile da oggi per PC l’aggiornamento gratuito 2.0 perPark Beyond, titolo uscito quest’anno per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.Lo stesso aggiornamento sarà disponibile per PlayStation e Xbox dal 18 ottobre.

Basata sui feedback della community, la patch 2.0 apporta una serie di importanti miglioramenti, tra cui ottimizzazione delle performance, comportamenti della camera, creazione delle montagne russe, posizionamento degli elementi e molto altro, per dare ai giocatori la miglior esperienza possibile quando giocano conPark Beyond.

Per il nuovo trailer italiano:

https://youtu.be/ZYoTihWZKLs





Questo aggiornamento gratuito introduce anche la piattaforma di condivisione “Parks and Prefabs” gestita da mod.io. Dalla più piccola decorazione ai negozi, dalle giostre personalizzate fino ad interi parchi, i giocatori possono condividere su tutte le piattaforme le loro creazioni con gli amici e il mondo intero, attraverso il menu “Community Content”.

Infine, oggi arriva anche il primo mondo tematico perPark Beyond, Beyond eXtreme, che aggiunge un tocco di sport estremi anni ’90 a qualsiasi parco grazie a due nuove missioni, intrattenitori folli, nuove giostre pensate per i più temerari e tantissimi oggetti di scena per creare un’atmosfera davvero esplosiva! Beyond eXtreme è parte dell’Annual Pass ed è anche disponibile per l’acquisto individuale per PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC.

Altre News per: disponibilepatchgratuitaparkbeyond