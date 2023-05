Iniziata la Closed Beta Test di Park Beyond

Oggi apriremo i cancelli diPark Beyond per la prima volta! Dal 9 al 19 maggio tutti gli utenti PC che si sono registrati potranno accedere al Closed Beta Test diPark Beyond, che consentirà loro di intraprendere i primi passi in questo avvincente gioco di simulazione e gestione di parchi divertimenti, scoprendo una piccola parte dei molti contenuti che saranno disponibili al lancio il 16 giugno.

Nel Closed Beta Test sarà possibile giocare alleprime due missioni della campagna incontrando tanti vivaci personaggi, che guideranno i giocatori attraverso le proprie creazioni visionarie, ma gli forniranno anche tutte le informazioni necessarie per gestire un parco divertimenti di successo.

Sarà possibile provare anche la modalitàSandbox con una delle molte mappe di Park Beyond. Si tratta di una modalità assolutamente unica in cui si potrà mettere in pratica l’esperienza appresa durante lo svolgimento delle missioni, oltre a testare le tante possibilità offerte dal gioco, applicando le proprie strategie gestionali e dando libero sfogo alla propria creatività con alcune costruzioni modulari, che consentiranno una completa personalizzazione di ogni elemento nonché delle giostre. In questa modalità, sarà possibile sperimentare anche l'impossibiliazione: stupisci i tuoi visitatori creando giostre e negozi sempre più folli, e migliorando le capacità del personale oltre ogni immaginazione



Guarda il trailer qui:

https://youtu.be/X2Wgffc9D9U

Le registrazioni sono ancora aperte. I partecipanti al Closed Beta Test che acquisteranno il gioco riceveranno la Omnicar dorata come bonus per le proprie giostre: https://bnent.eu/BetaPB.

Park Beyond

sarà disponibile dal 16 giugno per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Altre News per: iniziataclosedbetatestparkbeyond