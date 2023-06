Mediaset: Rivoluzione Imminente per i Volti Televisivi - Berlusconi e Pier Silvio al Timone

Mediaset, uno dei principali gruppi televisivi italiani fondato nel 1987 da Silvio Berlusconi e attualmente guidato dal figlio Pier Silvio Berlusconi, sta valutando importanti cambiamenti riguardanti i propri conduttori televisivi. Secondo recenti indiscrezioni riportate da Dagospia, sembra che il proprietario di Mediaset sia determinato a prendere decisioni spietate in merito ai presentatori. Si sostiene che Berlusconi stia considerando di legare alcuni contratti dei volti più noti dell'emittente alle loro prestazioni di share. Le scelte per la prossima stagione televisiva dipenderanno quindi dai dati di ascolto registrati.

Una delle possibili mosse che è oggetto di discussione riguarda la sostituzione di Barbara Palombelli a "Stasera Italia" con Nicola Porro. Nonostante ciò, sembra che Palombelli possa comunque mantenere il suo ruolo di conduttrice di "Forum". Al contrario, Porro sembra essere stato "blindato" da Mediaset con un considerevole aumento di stipendio, poiché il suo futuro sembrava già certo in Rai.

Altri volti noti come Barbara d'Urso e Mario Giordano non sono sicuri di rimanere a causa dell'eccessivo ricorso al trash che ha caratterizzato i loro programmi. Pier Silvio ha dimostrato chiaramente la sua volontà di evitare il trash sulle sue reti. Inoltre, ci sono incertezze riguardo alla permanenza di Ilary Blasi, attualmente alla guida de "L'Isola dei Famosi", che sta per concludersi. Tuttavia, va considerato che la conduttrice gode del sostegno della sua amica Silvia Toffanin.

Infine, è stato annunciato il trasferimento della redazione del TG5 a Milano. Questa mossa comporterà inevitabilmente la sostituzione del direttore attuale, Clemente Mimun, poiché sembra che non sia disposto a trasferirsi nella città lombarda. Queste decisioni significative potrebbero portare a un cambiamento nel panorama televisivo italiano e influenzare le carriere dei conduttori coinvolti. Resta da vedere come si evolveranno queste situazioni e quali effetti avranno. Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

Altre News per: mediasetrivoluzioneimminentevoltitelevisiviberlusconipier