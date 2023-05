FARMING SIMULATOR 22: NUOVO HAY & FORAGE PACK NUOVI BRAND E MACCHINARI

Con i mesi caldi in arrivo, gli agricoltori reali e virtuali sono solitamente immersi nella produzione di fieno e foraggio. Perfetto per questo periodo dell’anno, quando l’erba è del suo verde migliore, l’editore e sviluppatore GIANTS Software annuncia il Hay & Forage Pack, in arrivo molto presto per Farming Simulator 22. Verrà rilasciato il 13 giugno per PC e console.

NUOVI MARCHI E MACCHINARI SPECIALIZZATIÈ tempo per una flotta più grande: nel Hay & Forage Pack sono inclusi 17 nuovi veicoli specializzati e strumenti. Inoltre, GIANTS Software dà il benvenuto nel mondo di Farming Simulator a tre nuovi marchi: lo specialista tedesco delle falciatrici Brielmaier e i produttori austriaci REFORM e Reiter entrano nel gioco con dei macchinari digitalizzati in modo autentico.In generale, nel pack sono presenti sette marchi, come, ad esempio, KRONE, PÖTTINGER, Rigitrac e Sepp Knüsel che allargano a loro volta la flotta di macchinari. Ogni macchina, reale o virtuale, è studiata per rendere la vita agricola più semplice a divertente mentre si opera su vaste praterie o aree verdi più difficili inserite all’interno di paesaggi collinari.MACCHINE MODERNE CON FUNZIONALITÀ DIVERTENTICon il nuovo pack, i fan possono godere di una vasta gamma di macchine agricole: dai trattori specializzati, come il REFORM MOUNTY 110V o il Rigitrac SKH 60 con la sua cabina che si adatta alle diverse pendenze, ai carri di carico come il modulare REFORM PrimAlpin o il PÖTTINGER JUMBO 8450 DB. Dalla falciatura alle operazioni di scarico nei punti di raccolta, il nuovo pack copre tutti gli step importanti della produzione di fieno e foraggio.Falciatrici come la KRONE Easy Cut F 320 Highland sono dotate di una funzionalità di slittamento laterale, mentre i ranghinatori saranno più efficienti grazie agli aggiustamenti per i terreni più difficili e al design unico del rastrello rotante Reiter RESPIRO.

Brielmaier - Motor Mower S250

KRONE - EasyCut F 320 Highland

KRONE - Swadro S 350 Highland

KRONE - Vendro 820 Highland

PÖTTINGER - JUMBO 8450 DB

PÖTTINGER - TOP 1403 C

REFORM - MOUNTY 110V

REFORM - MULI T8X

REFORM - Metrac

REFORM - PrimAlpin

REFORM - Tipper Unit

Reiter - R3 compact 700

Reiter - R7 rd

Reiter - R9 profi

Rigitrac - SKH 60

Sepp Knüsel - Tornado

Sepp Knüsel - Tornado Plus

MACCHINE INCLUSE NEL HAY & FORAGE PACKFarming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One; il Hay & Forage Pack è pronto per il pre-order e sarà rilasciato il 13 giugno.È disponibile un Year 2 Season Pass, che include il Hay & Forage Pack, altri tre pack aggiuntivi e un’espansione – i fan potranno risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato.

