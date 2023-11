FARMING SIMULATOR 22: EDIZIONE PREMIUM E NUOVA ESPANSIONE

VIDEO DISPONIBILE QUI

L’editore e sviluppatore GIANTS Software ha rilasciato oggi l’Espansione Premium e l’Edizione Premium di Farming Simulator 22 per far avverare il sogno dei giocatori per un’esperienza agricola sempre più varia e completa su PC e console: non c’è modo migliore di una serie di contenuti Premium per iniziare l’attività agricola.

L’Edizione Premium include Farming Simulator 22, grande successo a livello internazionale, sei mappe, sette pack di contenuti ufficiali e le espansioni Platinum e Premium.

L’Espansione Premium , totalmente nuova e disponibile anche separatamente, aggiunge la nuova mappa dell’Europa Centrale Zielonka con nuove colture e macchinari.

Il Trailer di Lancio si concentra sul nuovo contenuto dell’Espansione Premium.

CONTENUTO DELL’ESPANSIONE: NUOVA MAPPA, COLTURE E MACCHINARI

Zielonka esprime l’eleganza dell’Europa Centrale, prende ispirazione da paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca. Il paesaggio pittoresco intorno ad un villaggio sperduto offre un suolo fertile per coltivare nuove colture orticole: carote, pastinaca e barbabietola rossa, che si aggiungono alla lista di oltre 20 colture, insieme a nuove fabbricazioni e catene di produzione.

Sono inclusi oltre 35 nuovi veicoli e strumenti: riprodotti in modo realistico e mai così dettagliati, le nuove aggiunte estendono il numero dei macchinari adatti a gestire e coltivare le colture nuove e quelle già esistenti. Debuttano nella serie nuovi produttori come Dewulf, Gorenc, Agrio e WIFO, oltre a nuove macchine di BEDNAR, Fiat, GRIMME, Kverneland, SaMASZ e altri incluse nell’espansione.

CONTENUTO DELL’EDIZIONE PREMIUM: LA COLLEZIONE COMPLETA

L’Edizione Premium di Farming Simulator 22 offre ai nuovi giocatori, così come a quelli già esistenti, una collezione completa: sono inclusi infatti i pack Antonio Carraro, Kubota, Vermeer, Göweil, Hay & Forage, Horsch AgroVation e Oxbo.

Inoltre, contiene la nuova espansione Premium e l’espansione Platinum, focalizzata sulla silvicoltura, che ha introdotto Volvo nella serie e diversi altri marchi, meccaniche di gioco, una nuova mappa e molto altro. In generale, nell’Edizione Premium sono disponibili più di 150 brand e oltre 400 macchine che possono essere utilizzate in modalità single player o multiplayer.

“Con l’uscita dell’Edizione Premium abbiamo raggiunto un altro importante traguardo,” commenta Boris Stefan, Head of Publishing di GIANTS Software. “Sia che gli agricoltori virtuali siano nuovi per il nostro rilassante universo, sia che siano dei giocatori esperti in cerca di contenuti aggiuntivi per fare scorte in vista dell’inverno e oltre, l’Edizione Premium offre la varietà più ampia, fino ad oggi nella serie, di ambienti, macchine e opzioni di gioco.”

Farming Simulator 22: Edizione ed Espansione Premium sono disponibili per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One.

