ARRIVA FARMALL ANNIVERSARY PACK PER FARMING SIMULATOR 22

In occasione di un anniversario molto importante, l’editore e sviluppatore GIANTS Software e il partner storico Case IH rivelano un nuovo contenuto, disponibile da subito, per Farming Simulator 22. Il pack Case IH Farmall Anniversary contiene due serie iconiche di trattori Farmall, presentate nella forma fedelmente digitalizzata in questo trailer di lancio.

Quest’anno, il marchio di trattori conosciuto a livello internazionale Case IH celebra il suo 100esimo anniversariodella serie di trattori Farmall. All’Agritechnica in Germania, che avrà luogo ad Hannover dal 12 al 18 novembre, Case IH con GIANTS Software faranno toccare con mano ai visitatori il contenuto più recente di Farming Simulator e offriranno, inoltre, dei codici omaggio per il pack contenente i trattori.

IL CLASSICO CASE IH FARMALL 1066 HYDRO

Creato tra il 1971 e il 1976 da International Harvester, il trattore classico diesel sei cilindri è ancora oggi molto popolare tra gli agricoltori. C’è una ragione precisa: è il trattore con cui molti agricoltori sono cresciuti e rappresenta unamacchina così viva nei loro ricordi come il nuovo modello rosso continua a portare avanti la sua tradizione in Farming Simulator 22.

LA MODERNA SERIE CASE IH FARMALL C

Qualunque sia il campo d’applicazione, la versatilitàrossa della Serie Farmall C è un vero e proprio mulo infaticabile con i suoi 120 cavalli. Ecco il perché diventa una scelta comune tra gli agricoltori quando si parla di coltivazione dei pascoli, attività intense nei campi o che prevedono carichi pesanti. Il tuttofare premium è, naturalmente, estremamente versatile anche nelle fattorie virtuali.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One.

Il Pack

Case IH Farmall Anniversary è stato rilasciato oggi in formato digitale per gli stessi formati e include due trattori.

