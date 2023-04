WILD HEARTS - secondo aggiornamento

L'ultimo aggiornamento gratuito dei contenuti post-lancio per il gioco di caccia AAA di EA Originals e KOEI TECMO, WILD HEARTS, è ora disponibile!

Con l'introduzione di una nuova razza di Kemono - il Becco coltreoscura - i cacciatori devono affrontare questa bestia ispirata ai volatili prima che il suo veleno prenda il sopravvento e distruggano il Canyon di Akikure. Dopo una battaglia vinta, i cacciatori non solo riceveranno il glorioso titolo di Nemesi del Coltreoscura, ma sbloccheranno anche uno nuovo Amuleto Shock Tossico per danneggiare la salute dei Kemono avvelenati.

L'aggiornamento porta anche la Caccia seriale, una nuova missione speciale che permette ai giocatori di cacciare una serie di Kemono in un periodo di tempo prestabilito senza poter attingere ai pozzi d'acqua curativi. I cacciatori possono guadagnare ricompense e sbloccare nuovi timbri ed emoticon per ogni round vinto, o rischiare di non ricevere nulla se falliscono in qualsiasi fase della missione.