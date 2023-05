WILD HEARTS presenta il nuovo Kemono Flagello di linfa alfa

L'ultimo aggiornamento gratuito dei contenuti post-lancio per il gioco di caccia AAA di EA Originals e KOEI TECMO WILD HEARTS, è ora disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store.

Con l'introduzione di una nuova variante di Kemono - Flagello di linfa alfa - bordato da un filo celeste, i cacciatori dovranno sconfiggere con successo gli starnuti continui della bestia che sparge linfa e polline per guadagnare nuove armi, un set di armature e un ornamento speciale. Dopo aver completato la missione principale, i giocatori sbloccheranno la nuova missione Tormento d'ambra alfa Side Stories per un'azione ancora più intensa.

L'aggiornamento presenta anche una nuova missione in cui i cacciatori affrontano i Kemono con armature preimpostate per testare i tipi di armi e guadagnare ricompense che aiutano ad abbattere rapidamente i bersagli. Ora il sistema Superamento Limite permette anche di incrementare la potenza degli Attributi e la Resilienza di armi e armature, e le armi potranno beneficiare di una terza Abilità Intrinseca. I giocatori possono anche aspettarsi importanti miglioramenti delle prestazioni del sistema e correzioni di bug per migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

Altre News per: wildheartspresentanuovokemonoflagellolinfa