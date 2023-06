WILD HEARTS Disponibile da oggi l'aggiornamento dei contenuti dell'Alpha Venomglider

Alpha Venomglider, nuove armi, set di armature, decoro, nuove missioni di prova volatili







L'estate è proprio dietro l'angolo! Ma prima di andare tutti a sguazzare in pozzanghere d'acqua casuali dopo un temporale pop-up, dobbiamo stabilire alcune regole di base. Beh, una regola davvero: se è una pozzanghera viola, probabilmente ti avvelenerà. Con il nuovo Alpha Venomglider in giro, devi davvero guardare prima di saltare nelle pozzanghere.



Nell'aggiornamento dei contenuti di oggi, la nuova variante Alpha Venomglider piomba nell'Akikure Canyon, portando con sé materiali per nuove armi, un set di armature e un nuovo ornamento per gli occhiali che, pur non offrendo alcun beneficio alla vista, è una curiosità apprezzata dalle persone di buon gusto . L'aggiornamento dei contenuti di questo mese introduce anche Volatile Test Quests,







Nuova variante Kemono - Alpha Venomglider



Ci sono segnalazioni di un nuovo Kemono "Alpha" che corre dilagante attraverso territori consolidati addobbati con quelli che sembrano essere gigli di ragno sul suo corpo. Prendendo in mano nuove armi e armature, affronta la sfida di quest'ultima minaccia.



Dopo aver completato la missione della storia principale, verrà aggiunta una nuova missione "Fierce Floral Profusion" alla sezione Side Stories.





Nuove missioni: missioni di prova volatili



Le missioni di prova volatili sono state aggiunte alla sezione Storie secondarie della mappa principale. Queste missioni ti consentono di combattere contro Kemono profondamente volatile esistente senza consumare Keystones e con condizioni più indulgenti in cambio di una ricompensa minore.



Questi sono eccellenti per i cacciatori che lottano per finire Deeply Volatile Kemono con un singolo Life Thread, offrendoti un'opportunità più flessibile per apprendere le differenze tra gli attacchi Volatile e Deeply Volatile Kemono.



