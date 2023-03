Papa Francesco si dimetterà se la mente si annebbierà

"Una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni" e anche "il problema fisico, può darsi", potrebbe spingere. Così in un'intervista alla tv svizzera Rsi anticipata da Corsera e altri quotidiani. Francesco parla anche della guerra in Ucraina: è "cominciata a pezzetti e adesso nessuno può dire che non è mondiale". Putin? "Sa che sono a disposizione. Ma lì ci sono interessi imperiali, non solo dell'impero russo".

Papa Francesco è il capo della Chiesa cattolica romana e il successore di San Pietro, considerato il primo Papa della Chiesa cattolica. Il suo nome secolare è Jorge Mario Bergoglio ed è nato in Argentina nel 1936. È stato eletto Papa il 13 marzo 2013 dopo le dimissioni del Papa Benedetto XVI. Papa Francesco è il primo Papa latinoamericano nella storia della Chiesa cattolica e il primo a scegliere il nome "Francesco" in onore di San Francesco d'Assisi, noto per la sua umiltà e il suo amore per la natura. Il suo pontificato è stato caratterizzato dall'enfasi sull'umiltà, la carità e la giustizia sociale, oltre che dalla sua attenzione ai bisogni dei poveri e dei più deboli della società.

Altre News per: papafrancescodimetteràmenteannebbierà