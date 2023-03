"La Francia crede che si debba rivedere il funzionamento delle regole di Dublino, va semplificato e migliorato per esempio attraverso gli accordi bilaterali tra paesi, che funzionano, come quello tra Francia e Germania". Così a Bruxelles il ministro dell'Interno francese, Darmanin. "Preoccupazione" è stata espressa per l'attuale sistema di asilo in Europa, e sul trattato di Dublino, da un blocco di seiin quanto membro Schengen.

Altre News per: unioneeuropeacambiaretrattatodublino