I servizi di SHADOW disponibili anche in Italia

Oggi lo specialista del cloud SHADOW ha annunciato la disponibilità dei suoi servizi in Italia, Svezia e Danimarca, ampliando a oltre 70 milioni il numero dei potenziali utenti in Europa.Nel mese di maggio SHADOW ha tenuto il suo primo keynote Shadow Spotlight e ha spiegato la sua visione strategica per i prossimi anni mantenendo le promesse fatte alla sua community. SHADOW, ora azienda globale di cloud computing guidata da Octave Klaba, fondatore di OVHcloud, sta lavorando per integrare la sua offerta di cloud computing ai consumatori finali, Shadow PC, con il nuovissimo Power Upgrade, in arrivo il 26 ottobre anche nei nuovi mercati annunciati oggi.I primissimi clienti che si abboneranno a Shadow PC in Italia, Danimarca e Svezia beneficeranno di uno sconto Early Birds*. Tale sconto, disponibile in quantità molto limitate, non sarà a tempo e rimarrà attivo per tutta la durata dell’abbonamento fino alla sua disdetta. Ammonterà a 5 euro al mese. Controlla I nostri account Twitter per maggiori dettagli: Shadow Italia, Shadow International per Svezia e Danimarca.SHADOW ha inoltre reso recentemente disponibile una nuova soluzione di archiviazione cloud sia per uso personale che aziendale, Shadow Drive, oltre ai suoi servizi per i professionisti, Shadow Business Solutions. SHADOW si posiziona ora come la piattaforma cloud definitiva per giocatori, creativi e aziende.Il primo prodotto originale di SHADOW lanciato nel 2016 si propone l’obbiettivo di consentire a tutti gli utenti di godere della potenza di un PC di fascia alta all’interno del cloud. Il rinnovato servizio di abbonamento SHADOW presenta un piano aggiornato: mentre il prezzo di partenza rimane di 29,99 euro al mese l’azienda offre ora il nuovissimo Power Upgrade, a ulteriori 14,99 euroIl nuovo Power Upgrade comprende un PC completo così composto:Il Power Upgrade verrà distribuito lotti periodici a partire dal 26 ottobre, ma non verrà messo in atto nessun sistema di coda: l’Upgrade apparirà semplicemente disponibile (o non disponibile) sul sito web SHADOW a seconda dello stato corrente di ogni nazione.Insieme a Shadow PC dedicato ai consumatori, il marchio sta aprendo anche servizi business in questi nuovi territori. Shadow Business Solutions è accessibile ai professionisti da oggi in Italia, Danimarca e SveziaShadow Business Solutions consentirà alle aziende di creare, gestire e accedere a una gamma di unità Shadow cloud-computing professionali, a partire da una singola workstation di fascia alta, fino all'enorme potenza di rendering di server completi. Il tutto beneficiando della qualità dello streaming, della reattività e della facilità d'uso di Shadow a un costo incredibilmente competitivo.In anticipo sulla disponibilità in ogni territorio, il team di SHADOW, in collaborazione con il nostro partner OVHcloud, sta certificando la qualità della connessione tramite ping test dedicati. Gli utenti futuri potranno anche scoprire se la loro localizzazione è idonea per le offerte Shadow prima di iscriversi. L'attuale rete di data center di SHADOW è composta da otto unità, dislocate in Francia, Germania, Stati Uniti e Canada.

