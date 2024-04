E-Sport e Gaming: Una guida completa per aspiranti Pro-Gamer

L'industria degli e-sport e del gaming ha subito una trasformazione radicale negli ultimi anni, evolvendosi da un semplice passatempo a un settore professionale e competitivo che attrae milioni di appassionati in tutto il mondo. In Italia, il numero di giocatori quotidiani si aggira intorno ai 14 milioni, un dato che testimonia l'ampia diffusione di questa cultura e la sua crescente importanza nel panorama dello sport e dell'intrattenimento.

La Realtà degli E-Sport

Gli e-sport non sono semplici videogiochi amatoriali, ma vere e proprie competizioni che richiedono abilità , strategia e un allenamento intensivo, paragonabile a quello degli atleti tradizionali. Eventi come la finale di League of Legends del 2023, seguita da oltre 40 milioni di spettatori, dimostrano il livello di professionalità e il seguito che questi tornei hanno raggiunto, paragonabile a eventi sportivi di grande calibro come la finale della Euro 2021 di calcio.

Il Gaming come stile di vita

Il gaming è diventato una parte integrante della vita di molti, sfatando il pregiudizio che lo vede come un'attività sedentaria e poco salutare. Al contrario, molti giocatori seguono stili di vita equilibrati e sono attenti alla propria salute fisica e mentale. Inoltre, assemblare il proprio PC da gaming non è solo un hobby, ma un'attività educativa che permette di acquisire conoscenze approfondite sull'hardware e sulla tecnologia.

Nonostante la popolarità degli e-sport, il settore soffre di una mancanza di regolamentazione chiara. Questo aspetto incide sul trattamento contabile e fiscale delle attività legate agli e-sport, come le vincite ottenute dai giocatori professionisti. La necessità di una legislazione specifica è sentita a livello globale, per garantire il gioco leale e prevenire fenomeni patologici.

I siti di gaming e di e-sport devono rispettare specifiche regolamentazioni per operare legalmente. Questi includono l'adesione a forme giuridiche riconosciute, come le associazioni sportive dilettantistiche, e il rispetto delle norme relative alle competizioni di videogiochi. La mancanza di un riconoscimento ufficiale, come quello riservato agli sport tradizionali, non esenta i professionisti del settore dal rispettare le leggi vigenti.

Anche l'hardware gioca un ruolo fondamentale. Un tappetino per mouse adeguato può fare la differenza nelle prestazioni di un giocatore professionista. Allo stesso modo, un PC da gaming performante è essenziale per competere ai massimi livelli.

Carriera nel settore Videoludico

Il settore videoludico offre un'ampia gamma di opportunità professionali, che vanno oltre la carriera di giocatore professionista. Ruoli come game designer, programmatore, graphic designer e molti altri sono richiesti in un'industria in continua espansione. Oggi anche l'intelligenza artificiale (AI) sta trovando applicazioni anche nel mondo degli e-sport, offrendo strumenti per migliorare le prestazioni degli atleti e garantire decisioni più eque nelle competizioni. Gli atleti digitali, o giocatori professionisti di e-sport, possono guadagnare somme significative, variabili in base a diversi fattori come il livello di competenza, il gioco specifico, la regione geografica, e il successo raggiunto nei tornei. I guadagni provengono da diverse fonti, tra cui premi in denaro vinti nei tornei, sponsorizzazioni, contratti pubblicitari, e attività di streaming su piattaforme come Twitch e YouTube.

Alcuni giocatori professionisti di e-sport possono guadagnare cifre che partono da una base di circa 75.000 euro all'anno, con i più quotati che superano il milione di euro annui. Questi importi possono aumentare considerevolmente grazie ai premi dei tornei e alle sponsorizzazioni. Ad esempio, alcuni dei migliori giocatori di giochi popolari come Fortnite hanno guadagnato oltre un milione di dollari solo in premi.

I guadagni sono influenzati da vari fattori:

- Tipo di gioco: alcuni giochi offrono premi in denaro più elevati rispetto ad altri.

- Livello di competizione: più alto è il livello, maggiori sono le possibilità di guadagno.

- Sponsorizzazioni e pubblicità : i giocatori con un alto seguito possono attrarre sponsorizzazioni lucrose.

- Streaming e contenuti online: i giocatori popolari su piattaforme di streaming possono guadagnare attraverso abbonamenti, donazioni e pubblicità .

- Kyle Giersdorf ha guadagnato quasi 3,5 milioni di dollari nel 2019 grazie alla sua vittoria nel torneo di Fortnite World Cup e circa 180.000 dollari annui da attività di content creator.

- Altri giocatori di e-sport, come quelli del team Astralis di Counter-Strike: Global Offensive, hanno guadagnato milioni di dollari grazie ai successi nei tornei.

I giocatori professionisti devono anche gestire aspetti fiscali, come l'apertura di partita IVA e la classificazione dei proventi, che possono includere vincite di premi e guadagni online da attività pubblicitarie.