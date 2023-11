Turok 3: Shadow of Oblivion spostato al 30 novembre

Oggi, Nightdive Studios ha annunciato un leggero ritardo nella data di uscita di Turok 3: Shadow of Oblivion.



Il capitolo finale della trilogia rimasterizzata di Turok sarà ora pubblicato il 30 novembre 2023 su PC tramite Steam, PlayStation 4|5, Xbox One e Series X|S e Nintendo Switch!



Turok 3: Shadow of Oblivion è un fedele restauro del classico sparatutto in prima persona originariamente pubblicato nel 2000 per Nintendo 64, aggiornato tramite il motore KEX, proprietario di Nightdive Studios, per giocare su dispositivi moderni con una risoluzione fino a 4K a 120 FPS. Presenta gameplay aggiornato, texture ad alta risoluzione, illuminazione e rendering migliorati e supporto per gamepad per console con funzionalità specifiche della piattaforma. Turok 3: Shadow of Oblivion si unisce alle popolari rimasterizzazioni di Turok e Turok 2: Seeds of Evil.





Guarda Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered - Trailer di annuncio:

YouTube







I giocatori scelgono tra i doppi protagonisti Joseph e Danielle Fireseed. Insieme, devono sconfiggere i Mangiatori di Carne, dopo la presunta morte del loro fratello per mano sua.



Turok 3: Shadow of Oblivion Caratteristiche principali:

Una versione rimasterizzata del classico del 2000, disponibile per la prima volta dalla sua uscita su Nintendo 64



Prestazioni fino a 4K a 120 FPS su PC, PlayStation® 5 e Xbox Series X|S



Funzionalità di rendering avanzate, tra cui anti-aliasing, fioritura, occlusione ambientale, ombre dinamiche e motion blur



Grafica ambientale rimasterizzata, modelli di personaggi e modelli di armi aggiornati



Controlli di movimento/giroscopici opzionali per la console Nintendo Switch e il rumble del gamepad



Trofei e obiettivi su PC Windows tramite console Steam, PlayStation e Xbox

Altre News per: turokshadowoblivionspostatonovembre