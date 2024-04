Record di comunicazione spaziale: la sonda Nasa Psyche invia un messaggio laser alla Terra da 226 milioni di km

La sonda spaziale della NASA, Psyche, ha stabilito un nuovo record inviando un messaggio laser alla Terra da una distanza senza precedenti di 226 milioni di chilometri. Questo traguardo rappresenta un passo significativo nell'era delle comunicazioni ottiche dallo spazio profondo.

Lanciata nell'ottobre del 2023, la sonda Psyche è attualmente in rotta verso l'asteroide omonimo, situato nella fascia principale di asteroidi tra Marte e Giove. Il messaggio inviato, una copia dei dati tecnici che normalmente vengono trasmessi via onde radio, è stato inviato utilizzando la tecnologia Deep Space Optical Communications (DSOC) della sonda.

Il test, effettuato l'8 aprile 2024, ha dimostrato la capacità di trasmettere dati a una velocità di 25 Mbps, superando di gran lunga l'obiettivo iniziale di 1 Mbps previsto per quella distanza. Questo successo apre nuove possibilità per future missioni spaziali, permettendo una comunicazione più rapida e efficiente tra la Terra e le sonde spaziali in viaggio verso lontani obiettivi astronomici.