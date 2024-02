ELDEN RING Shadow of the Erdtree disponibile a giugno

SARAI RINNEGATO DALLA GRAZIA IN ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE, L’ESPANSIONE DI ELDER RING IN ARRIVO A GIUGNO

Avventurati innanzi, Senzaluce, nelle Terre delle Ombre...Dove Miquella attende

Rinnegato dalla Grazia.

Le terre delle ombre.

Un luogo offuscato dall'Albero Madre.

Qui per prima giunse la divina Marika.

Una landa distrutta da una battaglia dimenticata.

Arsa dalle fiamme di Messmer.

Fu alla volta di questa regione che partì Miquella.

Spogliandosi del suo corpo, della sua forza, del suo retaggio.

Di ogni tratto aureo.

E ora Miquella attende

il ritorno del suo Lord promesso.

La prima occhiata all’espansione arriva due anni dopo che ELDEN RING – il mondo creato dal Director di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, e da George R. R. Martin, autore del capolavoro fantasy “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” – è stato lanciato con grandissimo successo di critica e la vittoria di numerosi premi, tra cui Game of the Year ai The Game Awards 2022, il Golden Joystick Award 2022, i 26th D.I.C.E. Awards e i 2023 Game Developers Choice Awards.

In ELDEN RING Shadow of the Erdtree i giocatori si muoveranno nelle Terre delle Ombre per esplorare una nuova avventura piena di misteri e pericoli e per sfidare, con nuove armi e armature, nuovi minacciosi boss. Segui le orme di Miquella e svela il lato oscuro della storia di ELDEN RING .

ELDEN RING Shadow of the Erdtree sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam. I pre-order sono aperti per tutte le piattaforme, inclusi bundle speciali che contengono il gioco base, richiesto per poter giocare l’espansione.

Per il primo trailer italiano di ELDEN RING Shadow of the Erdtree

https://youtu.be/cWhg4MY0OII





ELDEN RING Shadow of the Erdtree offre diverse versioni per i milioni di Senzaluce che hanno giocato il titolo originale e per i nuovi giocatori che avranno bisogno del gioco base per potersi divertire. Le seguenti edizioni sono disponibili per la prenotazione. A meno che non sia specificato, il gioco base non è incluso nell’acquisto.

Edizioni Base

ELDEN RING Shadow of the Erdtree – la versione standard dell’espansione, disponibile in DIGITALE per tutte le piattaforme.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition – Bundle pacchettizzato speciale che include ELDEN RING (SU DISCO) e l’espansione ELDEN RING Shadow of the Erdtree (IN DIGITALE); Le versioni fisiche retail sono disponibili solamente per PlayStation 5 e Xbox Series X|S; Disponibile in digitale per tutte le piattaforme.

Edizioni Premium

Premium Bundle – che include l’espansione ELDEN RING Shadow of the Erdtree e contiene un artbook digitale e la colonna sonora digitale (solo dell’espansione). Disponibile IN DIGITALE per tutte le piattaforme.

Deluxe Edition – include il gioco ELDEN RING base, l’espansione ELDEN RING Shadow of the Erdtree , e contiene l’artbook digitale e la colonna sonora digitale del gioco base e dell’espansione. Disponibile IN DIGITALE per tutte le piattaforme.

Collector’s Edition (in quantità limitate)

ELDEN RING Shadow of the Erdtree Collector’s Edition – include un codice della piattaforma selezionata per l’espansione (IN DIGITALE) ELDEN RING Shadow of the Erdtree e contiene una statua (46cm) di “Messmer l’Impalatore,” l’artbook fisico da 40 pagine con copertina rigida e la colonna sonora in digitale. Le quantità della Collector’s Edition di ELDEN RING Shadow of the Erdtree sono limitate.

Merchandise esclusivo (quantità limitate)

Disponibile solamente sul Bandai Namco Entertainment Store in quantità limitate, è disponibile ora per la prenotazione l’Elmo di Messmer l’Impalatore di ELDEN RING Shadow of the Erdtree . Questo oggetto esclusivo include un pezzo da esposizione unico nel suo genere realizzato per i più esigenti e distinti Senzaluce. Questa elaborata replica dell’imponente Messmer l’Impalatore è realizzata con dettagli precisi e viene fornita con un certificato di autenticità numerato. L’oggetto è disponibile solo fino a esaurimento scorte e verrà spedito in concomitanza con il lancio dell’espansione il 21 giugno. Questo è solo un oggetto collezionabile e NON INCLUDE alcun contenuto di gioco.

Maggiori informazioni sull’espansione ELDEN RING Shadow of the Erdtree saranno svelate in prossimità del lancio.