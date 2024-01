Shadow of the Ninja - Reborn Trailer

Shadow of the Ninja - Reborn è uno dei titoli più importanti in uscitada ININ per la metà del 2024, riportando in vita questa iconica IP, da qui "Reborn". NON è un port, è una potente ricreazione con persino un nuovo livello aggiunto a questo bel titolo.







Affila la tua katana e prepara le tue stelle ninja: ritorna il pionieristico, vero gioco d'azione ninja! ININ e SLG sono entusiasti di annunciare l'inizio del preordine per le edizioni limitate e da collezione del prossimo remake Shadow of the Ninja - Reborn (seguenti edizioni al dettaglio)! Dopo 33 anni, sperimenta uno stile a 16 bit rinnovato, un sistema di combattimento migliorato, un livello NUOVISSIMO e una colonna sonora epica dell'unico e inimitabile Iku Mizutani!





Puoi goderti il trailer teaser qui per un confronto.



Shadow of the Ninja - Reborn arriva fisicamente su Nintendo Switch e PlayStation 5 a 29,99€ e digitalmente su Nintendo Switch , PlayStation 4|5 , Xbox Series S|X e PC Steam a 19,99€ quest'estate. I preordini delle edizioni limitata e da collezione sono ora disponibili su Strictly Limited Games.