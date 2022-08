Soccorre una ragazza incinta : la giovane mamma decide di chiamare il figlio come il poliziotto

Marco, un agente di polizia, si era precipitato in aiuto di una madre che stava per partorire. Le urla della, in forte dolore, avevano attirato l'attenzione dell'agente, intervenuto nell'appartamento del Pallonetto Santa Lucia () in cui viveva. Marco e il suo collega di polizia l'hanno confortata, chiamato l'ambulanza e, in attesa dell'arrivo del personale del 118, l'hanno accompagnata in strada. L'hanno poi scortata in ospedale, dove è nato, che porta il nome del. Il giorno successivo, i due poliziotti sono andati a trovare la madre e il bambino e hanno scoperto il "" della donna. E' tornato con un collega per salutarla in occasione della nascita del, che laha deciso di chiamare Marco, proprioilche l'ha salvata.

