Rogue Spirit: Nuovo update in arrivo il 7 di luglio

Inoltre il 40% di sconto in occasione dei saldi estivi di Steam



La versione console di questo rogue-lite 3D ispirato ai film di animazione giapponese uscirà l'anno prossimo

Rogue Spirit, il gioco d'azione rogue-lite in 3D, pubblicato da 505 Games e sviluppato da Kids With Sticks, un piccolo team di veterani con esperienza in The Witcher 2, Dying Light e Hellraid: The Escape, sarà disponibile da questa sera a soli € 11,99 grazie ai saldi estivi di Steam, che dureranno fino al 7 luglio 2022. Il lancio della versione 1.0 di Rogue Spirit su Steam e per console è previsto per l'anno prossimo.

L'Accesso Anticipato di Rogue Spirit include i primi dieci livelli generati proceduralmente all'interno di cinque diversi biomi, ognuno di essi creati con una splendida grafica 3D ispirata ai film di animazione dello Studio Ghibli.

Il prossimo aggiornamento v0.95 sarà disponibile dal 7 luglio e introdurrà i seguenti contenuti:

Nuove abilità del personaggio

Nuovi Puzzle Ghost Spirit

Nuovi modificatori di corsa

Obiettivi basati su sfide

Modalità difficile per giocatori audaci

Questa vibrante avventura rogue-lite sarà disponibile da questa sera in Accesso Anticipato su Steam a €11,99 grazie allo sconto del 40% dei saldi estivi. Altre promozioni ad hoc saranno attive tra il 7 e il 14 luglio. Rogue Spirit tornerà al prezzo standard di €19,99 dopo il 14 luglio.

