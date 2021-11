Nuova demo per Red Solstice 2 - Aggiornamento per Rogue Spirit - Entrambi scontati del 40%

Fai un viaggio gratuito su Marte e lotta per il pianeta nello stupefacente combattimento tattico in tempo reale di Red Solstice 2: Survivors, con la nuova demo disponibile da oggi per un periodo limitato su Steam.



Questa nuova demo include tutti gli aggiornamenti, l’introduzione al gioco, tre missioni single-player ("Il risveglio", "Estrazione d'emergenza" e "Nuova guerra"), e un assaggio della schermata strategica di Red Solstice 2.



UNISCITI ALLA LOTTA! SCARICA ORA LA NUOVA DEMO! http://505.games/RS2DownloadDemoNow



Sviluppato da Ironward e pubblicato da 505 Games, Red Solstice 2: Survivors ridefinisce il genere dei giochi tattici in tempo reale. Combatti da solo o in squadre fino a otto giocatori in una tesa combinazione di azione claustrofobica e attenta pianificazione strategica.



Pensa in modo critico e resta vigile su questo pianeta ostile: sopravvivere alle missioni di combattimento in tempo reale richiede una mente acuta e riflessi rapidi. Vivi un altro giorno e determina il destino di Marte.



Red Solstice 2: Survivors è attualmente disponibile su Steam a 29,99€. Per un tempo limitato, il gioco sarà acquistabile con uno sconto del 40% su Steam.



A inizio mese Howell-Barrex Inc.,il primo dei quattro DLC premium previsti, ha aggiunto una nuova campagna, esoscheletri da combattimento, tute da ingegnere, un albero della tecnologia e altro. Questo DLC è disponibile sia standalone (10,99€) che come parte del Season Pass (34,99€).





Rogue Spirit, il titolo rogue-lite action 3D ispirato agli anime, sviluppato da Kids With Sticks e pubblicato da 505 Games, aggiunge due nuovi personaggi e migliora il già coinvolgente combattimento nell’aggiornamento odierno.Padroneggia i letali ventagli da guerra giapponesi nei panni dello Slicer, colpendo i nemici con combo da mischia fulminee. Fai piovere frecce sui nemici con Deadeye, un cecchino con l’arco.L'aggiornamento di novembre include anche un'esperienza di combattimento migliorata che mira a far sentire ogni partita più intensa, senza risultare troppo difficile.L'IA del nemico è stata aggiornata e ora combatterà in modo più intelligente utilizzando combo di attacchi variegati e attacchi caricati non bloccabili. Preparatevi a mettere alla prova le vostre abilità di parata e di schivata.Dopo l’Aggiornamento di ottobre che ha aggiunto nuovi livelli per le abilità, Kids With Sticks sta continuando a migliorare ulteriormente Rogue Spirit con un aggiornamento che amplia il roster dei personaggi giocabili, migliora il sistema di combattimento e include altri miglioramenti generali di gameplay.Per un elenco completo dei cambiamenti, controlla le note della patch per l'aggiornamento di novembre, e fai riferimento alla roadmap di Rogue Spirit per vedere cosa Kids with Sticks ha pianificato per dicembre e febbraio.Rogue Spirit è disponibile su Steam In Accesso Anticipato al prezzo di 19.99€ e la versione completa uscirà nel 2022.A partire da oggi il gioco è acquistabile con uno sconto del 40% per un tempo limitato.

Altre News per: nuovademosolsticeaggiornamentoroguespiritentrambi