Rogue Spirit è ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam

La bellissima ambientazione rende omaggio alle opere dello Studio Ghibli

Rogue Spirit , un gioco d’azione rogue-lite ispirato agli anime, pubblicato da 505 Games e sviluppato da Kids With Sticks , un piccolo team di veterani che hanno lavorato su svariati titoli, tra cuiThe Witcher 2,Dying Light, e Hellraid: The Escape, debutta oggi su Steam in Accesso Anticipato .

Dopo migliaia di anni di relativa pace nel Regno di Midra, gli eserciti del Caos hanno sgretolato la barriera tra la realtà e il mondo degli spiriti. Il Re dei Demoni aggiunge ogni giorno nuovi membri ai suoi ranghi, possedendo chiunque attraversi il suo cammino. In un ultimo sforzo, i monaci del Monastero Dimenticato evocano lo spirito dell'Eroe che ha sigillato il Re Demone l'ultima volta, il Principe di Midra di generazioni fa.





Detronizza il Re Demone con un uso intelligente delle ritrovate abilità dello spirito del Principe. Avvicinati furtivamente ai nemici nella sua forma di fantasma furtivo, poi impossessati dei loro corpi e usali in battaglia. Padroneggia le armi, le abilità e gli stili di gioco di dieci diversi nemici (venti al lancio completo) per adattarti a un mondo in continuo cambiamento. Scambia strategicamente i corpi al volo per riguadagnare salute e rimanere nella battaglia, tutto nel tentativo di porre fine alla presenza del male che corrompe la terra.

L’Accesso Anticipato di Rogue Spirit introduce i primi sei livelli generati proceduralmente all'interno di cinque diversi biomi, tutti renderizzati in splendida arte 3D ispirata ai film dello Studio Ghibli comePrincess Mononoke e Nausicaä. Esplora foreste, paludi, villaggi e altro ancora. Scopri vari segreti e sfida i boss progettati per mettere alla prova le abilità di scambio di corpi del principe. Sblocca potenziamenti permanenti tra una run e l'altra e potenzia decine di abilità ed essenze che rendono ogni partita un'esperienza completamente diversa.

"Grazie mille a tutti i nostri giocatori che hanno provato la demo", ha detto Andrzej Koloska, capo dello studio di Kids With Sticks. "Il vostro feedback ha già contribuito a plasmare l'esperienza di Rogue Spirit e speriamo di continuare a crescere e migliorare con l'aiuto della nostra comunità durante tutto l'Accesso Anticipato."

Rogue Spirit è disponibile ora in Accesso Anticipato su Steam al prezzo di €19.99 con un ulteriore 10% di sconto per un tempo limitato, e sarà lanciato completamente nel 2022.

