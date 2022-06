In Rise of Cultures inizia l'evento dedicato alla Mongolia

Rise of Cultures, il nuovo titolo di InnoGames dove è possibile costruisce una città partendo dagli inizi della Storia dell’uomo, è basato sugli sviluppi storici delle antiche civiltà e questo nuovo evento introduce un altro personaggio iconico. Il potente Genghis Khan, il fondatore e il primo Grande Khan dell'impero mongolo, chiede l'aiuto dei giocatori di Rise of Cultures per unire le tribù nomadi delle steppe della Mongolia e portare pace e prosperità all'impero. L'evento si terrà dal 13 giugno al 3 luglio di quest'anno.

Per progredire durante l'evento i giocatori dovranno raggiungere gli obiettivi assegnati da Genghis. L'Huizi, la valuta speciale dell'evento, sarà conferita completando le imprese assegnate e finanzierà gli emissari del Khan, in viaggio un passo alla volta da una iurta all'altra. Quanto lontano andranno questi emissari dipende dalla quantità di Huizi che ogni giocatore decide di dar loro: gli emissari mostreranno la loro gratitudine fornendo ricompense, inclusa la possibilità di vincere una Ricompensa speciale giornaliera.

L'evento dedicato alla Mongolia porta con sé una nuova meccanica per ridurre la sfortuna quando si tratta di vincere il Premio Speciale giornaliero. Gli emissari possono consegnare varie ricompense, ma più si giocherà e più le possibilità di ottenere lo Speciale giornaliero aumenteranno, garantendo una fantastica vincita.



Se i giocatori completeranno 30 passi riceveranno il Gran Premio: il Gettone evoluzione "Iurta del Khan". Questi gettoni sono usati per costruire la ricompensa più importante dell'evento Mongolia: la Iurta del Khan: un impressionante palazzo nomade che nel gioco è un edificio potenziabile in grado di evolversi e fornire lavoratori, oltre a un numero casuale di Punti Ricerca. La Iurta del Khan può anche essere migliorata fino al livello 40, con modifiche uniche all'aspetto dell'edificio nei livelli da uno adieci.



Mentre i giocatori avanzeranno nella serie delle imprese, riceveranno anche i servizi di Genghis Khan in persona, nei panni di comandante mercenario. Il potente leader può essere usato in battaglia per evocare Kheshig a cavallo, un gruppo di arcieri altamente specializzati.



Con più di 120 imprese da completare, oltre all'occasionale impresa Valuta gratuita, i giocatori avranno un sacco di cose da fare e un leader mondiale esigente da soddisfare!

Rise of Cultures è gratuito e disponibile per dispositivi mobili Android e iOS.

