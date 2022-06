Honor of Kings in arrivo per tutti i giocatori del mondo

La World Champion Cup 2022 includerà un roster più ampio di team internazionali





Level Infinite e TiMi Studio Group hanno confermato oggi che Honor of Kings verrà lanciato per dispositivi mobile a livello globale entro la fine dell’anno. I giocatori di tutto il mondo potranno iniziare a provare il gioco una volta che verrà lanciata una serie di test in paesi selezionati a partire da luglio, prima del lancio globale che avverrà in maniera graduale.

Rilasciato in Cina nel 2015, Honor of Kings ha registrato una media di oltre 100 milioni di utenti giornalieri attivi nel novembre 2020, rendendolo non solo il titolo MOBA più popolare, ma il videogioco più giocato al mondo su ogni piattaforma. A sei anni dal lancio, Honor of Kings sta ancora dimostrando la sua straordinaria popolarità fra i giocatori. I dati recenti di QuestMobile mostrano come il titolo abbia registrato oltre 145 milioni di utenti attivi nel mese di marzo 2022; mentre, secondo SecondTower, Honor of Kings è stato il gioco mobile che ha guadagnato di più a livello mondiale nel Q1 del 2022.

TiMi oggi ha inoltre annunciato che il Mondiale 2022 di Honor of Kings (KCC) si svolgerà alla fine dell’anno con ben 16 team internazionali che parteciperanno al torneo. I team si uniranno alla battaglia per essere incoronati Campioni e gareggeranno per un montepremi di 10.000.000 di dollari.





Sin dal suo lancio, nel 2019, KCC è diventato l’apice del gioco competitivo per Honor of Kings. La competizione ha attirato un pubblico sempre crescente di fan, con oltre 570 milioni di spettatori per la finale del 2020. Questi incredibili numeri si estendono a tutto l’ecosistema eSports di Honor of Kings, che vanta oltre 73 miliardi di visualizzazioni di contenuti per il suo circuito professionale nel 2020.

I dettagli del piano di lancio di Honor of Kings e ulteriori informazioni su KCC verranno rivelati in seguito.

