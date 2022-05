Hisense presenta la divisione italiana Small Domestic Appliance

L’azienda entra ufficialmente nel mercato italiano del piccolo elettrodomestico, con un team dedicato e destinato a crescere. Aspirapolvere wireless, friggitrice ad aria e microonde tra le prime categorie già disponibili.

Hisense, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, annuncia oggi l’apertura sul mercato italiano della divisione Small Domestic Appliance (SDA). Già affermata nel mondo della climatizzazione, del bianco, dei TV e del built -in, l’azienda entra in questo modo nel settore del piccolo elettrodomestico, con l’obiettivo di offrire un portfolio di prodotti sempre più ricco.

Alla base della nascita di questa nuova divisione c’è la particolare attenzione di Hisense verso il consumatore finale e le sue esigenze. Infatti, garantire un’esperienza di acquisto completa, che consideri anche il piccolo elettrodomestico, rappresenta un elemento decisivo all’interno del customer journey, consentendo di rafforzare ulteriormente il legame dell’azienda cinese con i propri utenti.

Un’ulteriore spinta decisiva per l’apertura di questa Business Unit è stata l’acquisizione di Gorenje, marchio con oltre 70 anni di esperienza, conosciuto non solo per i classici grandi elettrodomestici tecnologicamente sofisticati, ma anche per i piccoli prodotti per la cucina dal design accattivante. Grazie al know-how acquisito e sfruttando il solido legame con retail e online come canali di distribuzione, l’obiettivo di Hisense è quello di partire già quest’anno in questo nuovo settore per arrivare al pieno regime nel 2023.

Gianluca Di Pietro, Amministratore Delegato di Hisense Italia, commenta così l’apertura della Business Unit “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa importante novità per il panorama italiano. L’apertura della divisione SDA rappresenta un significativo passo in avanti nella nostra visione del futuro e per il posizionamento della nostra azienda a livello nazionale. In linea con il nostro DNA, anche per questa nuova Business Unit l’obiettivo sarà quello di offrire al consumatore finale prodotti di qualità elevata, ma mantenendo sempre un prezzo estremamente competitivo.”

In particolare, tra le categorie di prodotto già disponibili i modelli di aspirapolvere cordless in grado di offrire efficienza elevata, maggiore autonomia e silenziosità grazie all’impiego di motore inverter; di friggitrice ad aria per una cottura sana con programmi di cottura automatici e di microonde, con funzionalità di cottura combinata e con funzione Airfryer.

La nuova divisione avrà un team totalmente dedicato, destinato a crescere ulteriormente grazie alle ottime prospettive di sviluppo di questa Business Unit. Punti di riferimento di questa squadra saranno Marco Muci, Product Manager per il mercato Home Appliances di Hisense Italia dal 2019, e Luca Zanin, SDA & AC Sales Manager Retail Channel, entrato in azienda nel 2021 e che porterà in questa nuova avventura tutta la sue esperienza acquisita nel mondo dell’elettronica di consumo.





