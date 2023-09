La tecnologia Hisense Mini-LED ULED a IFA 2023

Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, presenta a IFA 2023 una nuova gamma di TV di tutte le categorie disponibili. Immagini nitide, suono eccellente, funzioni di facile utilizzo e una configurazione semplice rendono l'esperienza televisiva di alto livello. La tecnologia Mini-LED, presente in tutte le serie ULED, è stata sviluppata per generare luminosità, contrasto e dettagli sorprendenti. Oltre un miliardo di colori vividi prendono vita grazie al Quantum Dot, consentendo agli spettatori di godere di colori più ricchi, puri e autentici. Grazie all'Hi-View Engine, i TV ottimizzano la qualità dell'immagine per ottenere immagini ultra realistiche. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 144 Hz garantisce un movimento fluido per lo sport e il gioco. Hisense offre agli utenti un'esperienza ottimale, indipendentemente dal contenuto.



TV ULED Mini-LED: tutte le grandi tecnologie si uniscono

I TV Hisense ULED, o Ultra LED, offrono immagini dettagliate, raffinate e realistiche grazie alle tecnologie di controllo della retroilluminazione LED e di gestione del colore, nonché a una serie di algoritmi. La tecnologia ULED eleva la qualità complessiva delle immagini a un livello straordinario, con colori autentici, contrasto brillante, movimento chiaro e dettagli distinti. È lo schermo definitivo per lo sport, la natura, i documenti, i film e i giochi. I LED strettamente raggruppati della nuova gamma di TV Hisense Mini-LED ULED garantiscono una retroilluminazione infinitamente più precisa e un migliore controllo del contrasto. Inoltre, i Mini-LED emettono la luce in linea, anziché in un cono diffuso, migliorando così la precisione. Il risultato è un contrasto migliore e un'immagine nitida e vivida.



La migliore combinazione di luminosità e colore

La tecnologia Mini-LED rappresenta l'avanguardia dell'innovazione televisiva. Miniaturizzati a una frazione dei LED convenzionali, i Mini-LED infondono a ogni fotogramma neri più profondi e luci più brillanti, rendendo visibili anche i più piccoli dettagli negli angoli più bui. Il Local Dimming con centinaia di LED di retroilluminazione regola e crea il contrasto in base a ciascuna immagine. Un numero maggiore di luci LED con una struttura più densa lavorano insieme senza soluzione di continuità, gestendo con precisione le singole aree di pixel da un bordo all'altro. Ciò si traduce in una notevole qualità delle immagini con un incredibile effetto HDR. Sul display a 2500 nit di luminosità di picco, i bianchi appaiono più luminosi, i neri più scuri e i colori straordinariamente vivaci.



La tecnologia Quantum Dot Colour offre uno spettro vibrante, che mostra miliardi di sfumature con una luminosità senza precedenti, ulteriormente migliorata dalla soluzione Total HDR - Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 e HLG. Hisense Hi-View Engine è sia il cervello che il muscolo che fa funzionare i TV senza problemi. Una potente rete neurale ottimizza costantemente l'esperienza visiva con un'analisi in tempo reale a livello di fotogrammi, per garantire allo spettatore un viaggio audiovisivo ottimale, occupandosi anche di funzioni complesse come l'upscaling 4K e il miglioramento del colore, in modo che anche i video di qualità inferiore appaiano migliori che mai.





Eccellenza cinematografica con Dolby Vision e Dolby Atmos

Rispetto a un'immagine standard, Dolby Vision - l'HDR avanzato ispirato alla tecnologia cinematografica - può offrire colori mai visti prima, luci fino a 40 volte più luminose e neri 10 volte più scuri. Inoltre, Dolby Atmos offre un'esperienza audio immersiva e rivoluzionaria. L'audio in movimento è un grande passo avanti rispetto all'audio stereo e persino all'audio surround. I suoni di persone, luoghi, cose e musica prendono vita e si muovono nello spazio. Allo stesso tempo, Hisense Room-Fitting Sound analizza la disposizione dell'ambiente e adatta il suono allo spazio dello spettatore.



Modalità gioco attiva

Al giorno d'oggi molti TV sono un vero e proprio punto di riferimento per i videogiochi. La serie Hisense Mini-LED ULED è perfetta per questo compito, grazie alle numerose funzioni adatte al mondo gaming. La frequenza di aggiornamento variabile ultraprecisa (VRR) e la modalità a bassa latenza automatica (ALLM) si uniscono a un'incredibile frequenza di 144 Hz per un'esperienza di gioco fluida che rimarrà competitiva per anni. La tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con il processore grafico per un'esperienza di gioco senza intoppi. Inoltre, aumenta artificialmente la frequenza di aggiornamento se il processo grafico è troppo lento, eliminando la latenza anche in casi estremi. Il timore di screen tearing e stuttering sarà un ricordo del passato.



La categoria Mini-LED ULED di Hisense è composta da quattro modelli: il top di gamma UXQ (65 e 85 pollici), seguita da U8KQ, U7KQ (fino a 100 pollici) e U6KQ.



Serie Hisense Mini-LED UX: il non plus ultra delle TV

Progettato per ridefinire l'eccellenza visiva, la tecnologia Hi-View Engine X, alimentata da un sistema di elaborazione a 16 bit, crea 65.536 livelli di luminosità senza precedenti. Questa innovazione, combinata con la tecnologia Mini-LED X, assicura un contrasto sorprendente, dai neri profondi alle luci vivaci. Il Dynamic X-Display garantisce un'esperienza di livello cinematografico, combattendo i riflessi e migliorando il contrasto. Un altro punto di forza è la tecnologia Total Ambient Adaptive, che regola automaticamente le impostazioni per adattarle perfettamente all'ambiente circostante, per un'esperienza visiva ottimale.



Serie Premium Mini-LED U8 fa vivere l'esperienza cinematografica definitiva

La serie premium Hisense U8 è dotata di tecnologia Mini-LED PRO con LED di dimensioni micro, cinquanta volte più piccoli rispetto ai LED comuni. Grazie alla notevole luminosità di picco di 1500 nit, questo display garantisce immagini straordinariamente dettagliate che irradiano colori e ombre realistici. La modalità Filmmaker consente di vivere un'esperienza degna di una sala cinematografica, proponendo la calibrazione originale voluta dal regista. Questa serie ha ottenuto la certificazione IMAX Enhanced e il modello ?isense 65U8KQ ha ottenuto il premio EISA MINI LED TV 2023-2024.

Le serie U7 e U6 completano la gamma

Il già citato Hi-View Engine è integrato anche nella serie Mini-LED U7 e ottimizza l'esperienza visiva. Questa Serie di TV è ottimale per gli appassionati di giochi e di sport. Tra le principali caratteristiche, la modalità Game Mode Pro a 144 Hz e la modalità AI Sports in formato fino a 100 pollici (100/85/75/65/55 pollici). Il modello ?isense 65U7KQ ha vinto il premio EISA BEST BUY MINI LED TV 2023-2024. La serie Hisense U6KQ, disponibile sia in 55 che in 65 pollici, è un TV entry-level nella categoria dei Mini-LED con probabilmente le migliori prestazioni in termini di prezzo. L'Hi-View Engine, che si distingue per la fluidità di funzionamento del televisore, si occupa dell'upscaling 4K. Per quanto riguarda l'audio, gli utenti potranno godere di un'esperienza di intrattenimento di alto livello grazie al suono coinvolgente di Dolby Atmos.



Non solo TV. A IFA 2023 Hisense porta anche le sue ultime innovazioni nel campo degli elettrodomestici. Inoltre, il brand mostrerà il suo impegno per le pratiche di sostenibilità e la responsabilità ambientale attraverso soluzioni ad alta tecnologia.

Laser TV – l’ultima rivoluzione guidata da Hisense

La rivoluzionaria tecnologia Hisense Laser TV elimina i potenziali rischi per gli occhi degli utenti, in quanto impedisce una lunga esposizione ai raggi luminosi. Invece di emettere luce direttamente verso gli occhi degli spettatori, la luce del proiettore si riflette sullo schermo rendendola più morbida e naturale. Questi modelli di televisori emettono quasi zero luce blu, una delle principali cause di affaticamento della vista. L'immagine è luminosa e dettagliata in ogni condizione d'illuminazione e permette di godere di un'esperienza di visione su grande schermo senza precedenti. Si tratta di un'innovazione tecnologica sofisticata, con schermi di dimensioni che raggiungono i 120 pollici e che offrono il TriChroma Laser 4K con funzioni come il Dolby Vision-Atmos.



Laser TV Hisense L9H TriChroma: colori reali e visione coinvolgente

Aggiornamento del pluripremiato L9G di Hisense, il modello L9H è dotato dello stesso motore laser TriChroma che raggiunge una luminosità di picco di 3.000 lumen e offre immagini straordinarie. La sorgente di luce laser RGB a triplo colore offre una migliore rappresentazione dei toni e luminosità uniforme, avvicinando le immagini a ciò che gli occhi umani vedono realmente. Lo schermo di reiezione della luce ambientale blocca oltre l'85% dell'abbagliamento per un'immagine chiara in qualsiasi condizione di luce.



La funzione Smooth Motion offre un'azione fluida e una sfocatura ridotta, mentre la modalità Filmmaker mantiene le impostazioni originali per visualizzare le scene cinematografiche più autentiche sul grande schermo da 120 pollici. Il Laser TV Hisense L9H TriChroma è ottimo anche per il gaming. La modalità Auto-Low Latency Mode (ALLM) rileva automaticamente quando il giocatore accende la sua console di gioco next-gen e ottimizza automaticamente le impostazioni del TV per garantire un gioco senza lag. La modalità di gioco è progettata per migliorare l'esperienza di intrattenimento dell'utente. Inoltre, l'L9H facilita la connettività con WiFi, Bluetooth e Airplay 2 e offre porte HDMI ad altissima velocità. Il chipset aggiornato offre una potente capacità di elaborazione e il nuovo sistema operativo VIDAA Smart offre personalizzazione e controllo vocale intuitivo.



Laser Cinema PX3-PRO - Proiettore a ottica ultra corta

Il proiettore a ottica ultra-corta porta sullo schermo un'immagine 4K colorata e luminosa da una distanza molto ravvicinata: bastano 35 centimetri per ottenere un'immagine eccellente proiettata su 120 pollici. Il proiettore è dotato della tecnologia Trichroma Laser Engine di Hisense, che lo rende l'upgrade definitivo per gli appassionati di home theatre alla ricerca di una soluzione di intrattenimento UST di alto livello. Grazie all'attenzione posta sulla versatilità, il PX3-PRO offre dimensioni di immagine che vanno da 90 a 130 pollici, consentendo agli utenti di personalizzare la propria esperienza visiva come mai prima d'ora.



Mini proiettore intelligente - centro di intrattenimento portatile

Hisense Laser Mini Projector C1 rappresenta un centro di intrattenimento all-in-one con funzioni intelligenti e impostazioni di immagine facilmente regolabili, il tutto racchiuso in un formato portatile. L'obiettivo è quello di offrire sempre e ovunque la migliore esperienza di visione e gioco in modo immediato, comodo e perfetto. Grazie alla messa a fuoco automatica e all'allineamento dello schermo, l'immagine può variare da 65 a 300 pollici, rimanendo nitida e chiara indipendentemente dalle dimensioni. Inoltre, Dolby Vision HDR e Dolby Atmos con altoparlanti JBL da 20W integrati offrono un'esperienza cinematografica coinvolgente. Infine, il sistema operativo per smart TV VIDAA consente di connettersi senza problemi a servizi di streaming come Netflix e Disney+.





Tecnologie avanzate per i Laser TV laser di Hisense

Un ruolo di primo piano è ricoperto dall'edizione limitata del TV Laser 8K 120LX, primo TV 8K al mondo. Questo capolavoro offre un'esperienza visiva e audio di altissimo livello. Dotato di TriChroma Triple-Laser Light Engine e di un obiettivo con supporto 8K, garantisce una visione accattivante e estremamente realistica. La funzione di messa a fuoco automatica garantisce una resa impeccabile di ogni dettaglio, mentre l'enorme formato di proiezione da 120 pollici offre un'esperienza cinematografica. L'innovazione continua con la tecnologia Edge Blending Display, che consente di personalizzare le dimensioni dello schermo utilizzando più console Laser. Ad esempio, si possono unire due schermi 100 L9 per offrire una dimensione massiccia dello schermo per un uso in una grande varietà di scenari applicativi come uffici, scuole, mostre e spazi di intrattenimento personale. La fusione dei bordi senza soluzione di continuità offre una soluzione di alto livello, flessibile e coinvolgente.





Altre News per: tecnologiahisenseminiuled2023