Presenta il progetto Casa Hisense

Casa Hisense apre la porta al consumatore finale

Hisense lancia una nuova iniziativa a supporto della customer experience. Una serie di episodi sul canale YouTube dell’azienda illustrerà le tante funzionalità e le tecnologie presenti nei prodotti nel loro contesto d’uso più naturale, la casa. Protagonisti gli smart Tv e i dispositivi per l’Home Appliances e l’Air Conditioning.

User experience innanzitutto. Sì, perché i dispositivi e gli elettrodomestici di Hisense oltre a offrire grandi prestazioni, un design elegante e caratteristiche premium sono anche semplici e piacevoli da utilizzare. E per mostrarlo Hisense, azienda leader a livello globale nel mercato dei TV e degli elettrodomestici, apre la porta della propria casa non solo a chi intende acquistare un nuovo prodotto ma anche a chi già ne è in possesso.

Casa Hisense è la nuova iniziativa di customer engagement ospitata sulla piattaforma social di YouTube, all’interno del canale video del produttore, che illustra il funzionamento di smart Tv e dispositivi per l’Home Appliances e l’Air Conditioning. Casa Hisense nasce come luogo virtuale in cui comprendere al meglio il funzionamento e i vantaggi offerti di alcuni fra i dispositivi più rappresentativi delle gamme prodotto di Hisense: televisori, grandi e piccoli elettrodomestici, climatizzatori.

Tutto ciò che rende la nostra casa più accogliente, confortevole e funzionale sarà protagonista dei video realizzati grazie all’expertise di prodotto di Hisense. Questi ultimi sveleranno le modalità di funzionamento più efficaci, chiariranno eventuali dubbi, illustreranno tutte le potenzialità e i vantaggi dei prodotti nel loro scenario d’uso più naturale: la casa. E, proprio come nei video su Casa Hisense, una volta nelle nostre case gli stessi dispositivi offriranno una user experience altrettanto gratificante ed entusiasmante.

Quello pensato da Hisense non solo è un innovativo format di coinvolgimento del cliente ma rappresenta un vero e proprio filo diretto fra l’azienda, i suoi specialisti e il consumatore finale. «Abbiamo allo studio diversi nuovi progetti, di questi Casa Hisense è il primo, per migliorare l'esperienza dei nostri clienti. Nascono per coinvolgere sia chi si appresta a scegliere uno dei nostri prodotti, sia chi ne fa già uso e desidera conoscerne più a fondo il funzionamento», spiega Riccardo Rondelli, Customer Experience Manager di Hisense.

«Il nostro obiettivo è duplice: creare nuove opportunità di approfondimento per il consumatore e al contempo offrire un punto di contatto con l’utente finale che ci ha accordato la propria fiducia, in maniera più che mai attuale. Negli ultimi mesi Hisense ha potenziato ancora di più l’attenzione su come migliorare ulteriormente l’esperienza del consumatore finale, che resta saldamente al centro delle nostre attività, perché soltanto così è possibile conoscere le sue reali esigenze e creare prodotti e dispositivi capaci di soddisfarle. Casa Hisense rinnova ed espande questa visione e questa modalità di approccio, forte di contenuti informativi di facile e immediata fruizione che mostrano le funzionalità e le tecnologie presenti nei nostri prodotti. Le altre iniziative in questo ambito – conclude Riccardo Rondelli – saranno svelate e vedranno la luce già nei prossimi mesi».

