Hisense guarda alla sostenibilità con il nuovo Laser TV

Il nuovo arrivato nella gamma aziendale è un concentrato di tecnologia che allo stesso tempo strizza l'occhio alla salvaguardia dell'ambiente

Hisense, leader mondiale nell’elettronica di consumo, è ben consapevole dell’aspetto sostenibile come fattore chiave alla base della produzione tecnologica e di consumo. Per questo motivo, negli ultimi anni sta ponendo grande attenzione alla sostenibilità dei prodotti e della produzione stessa, al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale di entrambi.

La tecnologia Laser TV di Hisense, recentemente presentata in anteprima ad IFA, segna un grande passo in avanti verso il risparmio energetico, il riciclo e le caratteristiche eco-friendly dei propri prodotti, mantenendo tuttavia un altissimo livello tecnologico.

Hisense è un pioniere nello sviluppo della tecnologia Laser TV, portando al massimo livello gli standard del settore e introducendo nuovi trend nel mercato con tutti i nuovi modelli TV immessi sul mercato. Si tratta di una rivoluzione per chiunque ami fruire di contenuti televisivi con una qualità senza precedenti.

La tecnologia Laser TV è dotata di caratteristiche innovative, partendo dalla nuova esperienza di visione su grande schermo di 100 e 120 pollici a respingimento di luce ambientale che mostra immagini luminose, nitide e dettagliate per rendere ogni posto a sedere il migliore, in qualsiasi condizione di luce. Poi c'è Dolby Vision , che dà energia a ogni scena e dà vita a ogni dettaglio con una chiarezza e una precisione sorprendenti, facendo esplodere ogni fotogramma con una profondità mozzafiato, un contrasto sorprendente e colori accattivanti. E poi c'è la funzione Filmmaker Mode™ , che permette allo spettatore di guardare film e programmi televisivi nel modo in cui li ha concepiti il regista.

La tecnologia adatta il video alle sue impostazioni originali, consentendo allo spettatore di vedere e ascoltare dettagli come il suono, l'aspetto, il colore, la frequenza dei fotogrammi e altro ancora, così come era stato originariamente concepito per una visualizzazione più autentica. Come i creatori del film volevano che fosse.

E lo sport? É come guardare il proprio film preferito e ritrovarsi al centro della scena accanto al proprio attore preferito, oppure ritrovarsi vicino al campo di calcio e di sfiorare i propri idoli mentre la squadra del cuore gioca una partita cruciale. Tutto questo è possibile grazie alle tecnologie avanzate che compongono le TV laser Hisense, che offrono un suono e un'immagine di altissimo livello grazie alla combinazione di una console laser a distanza ultracorta, di uno schermo di qualità superiore e di un sistema operativo intelligente.

Con i Laser TV di Hisense l' esperienza è cinematografica in ogni aspetto, ma anche sostenibile , perché si prende cura dell'ambiente. Proprio come recita lo slogan, ‘‘ go green, go cinema’’.

Hisense si trova all'intersezione tra tecnologia e umanità, fornendo agli utenti soluzioni tecnologiche di alto livello e assicurandosi che l'impatto sulla natura sia il più basso possibile. La Laser TV garantisce all'utente il massimo del piacere con il minor impatto ambientale possibile. Tale tecnologia permette di vedere le immagini più belle della natura di tutto il mondo senza preoccuparsi dell'impatto sull'ambiente. Così come espresso dallo slogan, la meraviglia della natura sulla parete, rispettandone ogni centimetro .

Sono diversi i fattori che vale la pena prendere in considerazione quando si pensa alla tecnologia del Laser TV come prossima aggiunta alla propria casa o al proprio ufficio.

Primo fattore : Il consumo di energia è significativamente inferiore quando si parla di TV laser: questa tecnologia richiede solo la metà dell'elettricità rispetto alle TV LCD di dimensioni simili. Considerando la crescente importanza di un televisore in una casa normale – che spesso funge anche da centro giochi, radio o set musicale e così via e rimane acceso per gran parte della giornata - è certamente un fattore da tenere in considerazione. Il consumo energetico annuo di un televisore tradizionale è compreso tra 380 e 470 kilowattora, mentre nel caso di un analogo televisore laser è compreso tra 200 e 330 kilowattora.

Secondo fattore : è risaputo che gli alberi sono fondamentali quando si tratta di dissolvere la CO2 nell'aria e quindi di migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Nel caso di Laser TV, il numero di alberi necessari per dissolvere la CO2 nociva è significativamente inferiore . Per dirla con i numeri: sono necessari tra i 9 e i 14 alberi per assorbire il carbonio prodotto dai modelli di TV laser, mentre ne occorrono circa 20 per assorbire il carbonio dei modelli tradizionali.

Terzo fattore : una volta che il televisore laser viene dismesso ed è pronto per essere smaltito, oltre il 90% dei suoi componenti sono riciclabili e quindi non lasciano traccia nell'ambiente. Rispetto ai televisori normali, in cui solo il 60% circa dei materiali è riciclabile, si tratta di un enorme miglioramento. Considerando che i televisori laser sono sostanzialmente più leggeri dei televisori tradizionali, il peso di ciò che non è riciclabile difficile da paragonare. Nel caso di un televisore tradizionale è di circa 20 chilogrammi, mentre nel caso di un televisore laser è inferiore a un chilo.

Quarto fattore : Relativamente al peso, le TV tradizionali di pari livello pesano spesso più di 50 kg, mentre le TV laser pesano meno di 10kg, il che li rende molto più facili da maneggiare.

Quinto fattore : I televisori laser non emettono luce direttamente negli occhi dello spettatore. Al contrario, la luce del proiettore si riflette sullo schermo, rendendo la visione più facile perché più fluida e naturale. Questi televisori emettono quasi zero luce blu, una delle principali cause di affaticamento degli occhi. Ciò è confermato anche dal certificato TÜV Rheinland per il filtraggio della luce blu.

In conclusione, scegliendo un Laser TV in sostituzione di un televisore tradizionale, l'utente avrà un'esperienza eccellente in termini di tecnologia, che sarà ancora più piacevole se si considera che l'impatto sulla natura sarà decisamente minore.

