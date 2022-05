Roller Champions arriverà il 25 maggio

Prepara i tuoi pattini per giocare gratuitamente a Roller Champions la prossima settimana!

Ubisoft annuncia che Roller ChampionsTM uscirà il 25 maggio 2022. Il gioco sportivo PvP free-to-play sarà disponibile per il cross-play su Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X | S and PlayStation 5 (retrocompatibilità) e PC Windows tramite Ubisoft Store. Roller Champions sarà anche disponibile, più avanti, per Nintendo Switch™, Stadia ed Amazon Luna.

In Roller Champions, gareggerai in due squadre composte da tre giocatori e dovrete raggiungere per primi i cinque punti lanciando la palla in porta. Ma c’è molto altro: più giri fai attorno all’arena ellittica, più punti ottieni, se la tua squadra mantiene il possesso palla. Corri lungo i muri dell’arena, contrasta gli avversari, collabora con la tua squadra per battere gli avversari e pattina verso la gloria.Vincendo le gare e scalando la classifica, si apriranno le porte di nuovi e rinomati stadi e campionati, fino ad arrivare alla lega Elite Champions. Durante il viaggio, avrai l’opportunità di attrarre nuovi fan, scoprire nuove mappe, gareggiare in modalità a tempo e personalizzare il tuo campione. Oltre ai molti oggetti sbloccabili, ricompense cosmetiche esclusive potranno essere ottenute ogni stagione attraverso il Roller Pass.

Roller Champions può essere giocato da soli con giocatori del tuo stello livello, grazie al sistema di matchmaking, o con amici. Per proseguire nella tua scalata alla gloria, sullo stesso profilo e ovunque tu sia, potrai sfruttare la funzione cross-progression su tutte le piattaforme. Grazie allo skatepark, che funziona come un social hub, i giocatori possono incontrarsi e fare pratica, o semplicemente divertirsi assieme attraverso alcuni minigiochi.



Per saperne di più sul gioco, visita www.rollerchampions.com.

