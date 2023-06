Roller Champions - nuovo evento crossover con Jet Set Radio il 27 giugno

Ubisoft annunciato che il nuovo evento crossover di Roller Champions con i personaggi della serie Jet Set Radio di SEGA, amatissima dai fan, si terrà dal 27 giugno al 14 luglio.





Beat e Gum, due personaggi iconici della serie, entreranno in Roller Champions come superstar giocabili. Inoltre, lo skatepark sarà completamente trasformato, personalizzato in modo da rendere omaggio alla famosa stazione degli autobus di Jet Set Radio.

Durante l'evento, potrai anche controllare una missione speciale, uno striscione dei giocatori e un obiettivo FX. Roller Champions è ora disponibile per Xbox One, PlayStation4, Nintendo Switch e Windows PC tramite Ubisoft Store, Epic Games Store e Steam. Roller Champions è compatibile con PlayStation5 e Xbox Series X|S.

