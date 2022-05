Nvidia che rende Ray-Tracing e DLSS accessibili a tutti

Pronte e in Stock è la campagna di NVIDIA che rende Ray Tracing e DLSS accessibili ad ancora più giocatori.

Finalmente, grazie alle promozioni di questa campagna, le schede sono tornate disponibili eper la quarta settimana consecutiva i prezzi continuano a scendere. Al fine di facilitare ulteriormente i propri utenti nell’acquisto di nuove schede RTX, su base settimanale Nvidia condensa in un'unica pagina una selezione delle ultime e migliori offerte sulla sua gamma di GeForce RTX Serie 30, che include GPU singole, ma anche computer assemblati.

Ricordiamo che le schede NVIDIA sono dotate di ray-tracing eDLSS, tecnologie ideate per migliorare la qualità dell’immagine in gioco e sfruttare l’intelligenza artificiale per aumentare le prestazioni.

Di seguito i prodotti di questa settimana, già disponibili all’acquisto:

GPU MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus , disponibile presso Next -al prezzo di € 799,00

GPU MSI GeForce RTX™ 3060 VENTUS 2X , disponibile presso Next -al prezzo di € 429,00

GPU MSI GeForce RTX™ 3060 Ti VENTUS 2X , disponibile presso Next -al prezzo di € 525,00

GPU MSI GeForce RTX™ 3050 AERO ITX , disponibile presso Next -al prezzo di € 319,90

GPU MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X, disponibilepresso Next-al prezzo di € 319,90

Per ulteriori informazioni è possibile visitarela pagina dedicata all’iniziativa.

