Diablo IV’ e Outpost: Infinity Siege supportano le Tech NVIDIA

Questa settimana sono tre i giochi che ricevono aggiornamenti DLSS:Outpost: Infinity Siege con DLSS 3, Alone In The Dark con DLSS 2 e Lightyear Frontier con DLSS 2 e DLAA, mentreDiablo IV ottiene l’ aggiornamento che aggiunge effetti ray-tracing a Sactuary.

Le novità fanno seguito al rilascio diHorizon Forbidden West™ Complete Edition, che aveva sin dal day-one il supporto del DLSS 3, NVIDIA DLAA, e NVIDIA Reflex.

Le novità della settimana sui giochi RTX

Outpost: Infinity Siege – rilasciato oggi con DLSS 3 Frame Generation, DLSS Super Resolution e Reflex. In 4K, con le impostazioni massime attivate , il DLSS 3 moltiplica le prestazioni di 3,3 volte in media. Grazie a questo notevole aumento del frame rate, gli utenti dotati di GeForce RTX 4090 possono raggiungere i 160 FPS, con GeForce RTX 4080 SUPER potranno superare i 120 FPS, con GeForce RTX 4070 Ti SUPER raggiungono i 110 FPS e con GeForce RTX 4070 SUPER superano i 100 FPS, offrendo ai gamer con GPU GeForce RTX serie 40 la migliore esperienza di gioco alla massima risoluzione, con il massimo delle prestazioni.

Diablo IV – è ora disponibile un nuovo aggiornamento che aggiunge effetti ray-tracing a Sanctuary . Il gioco è già stato ottimizzato con DLSS 3 Frame Generation e Reflex. L'aggiornamento aggiunge la possibilità di creare riflessi e ombre in ray-tracing. Con una GPU GeForce RTX serie 40, sarà possibile moltiplicare le prestazioni fino a 3 volte grazie al DLSS 3.

Horizon Forbidden West ™ Complete Edition – disponibile ora con DLSS 3 Frame Generation, DLSS 2 Super Resolution, DLAA e Reflex. In 4K, con ogni impostazione al massimo, i giocatori con GPU GeForce RTX serie 40 sono in grado di raddoppiare il loro frame rate abilitando il DLSS 3 attraverso semplici click. Con GeForce RTX 4090, le prestazioni raggiungono i 180 FPS; con GeForce RTX 4080 SUPER superano i 144 FPS, con GeForce RTX 4070 Ti superano i 120 FPS, con GeForce RTX 4070 SUPER superano i 110 FPS e con GeForce RTX 4070 superano i 90 FPS.

Alone in the Dark – disponibile ora con DLSS 2 Super Resolution.

Lightyear Frontier – disponibile con DLSS 2 Super Resolution e DLAA.

“È stato fantastico lavorare a stretto contatto con NVIDIA per portare il ray-tracing in Diablo IV. Il Know-how che possiede NVIDIA nelle tecnologie di ray-tracing è stato fondamentale, ci ha aiutato infatti a migliorare l’implementazione della tecnologia sino a raggiungere la qualità di produzione. Inoltre, le library offerte da NVIDIA, comeRTXMU, ci hanno dato un aiuto prezioso durante lo sviluppo di Diablo IV.”- afferma Kevin Todisco, Principal Software Engineer di Diablo IV.

Oltre 500 giochi e applicazioni sono dotati di tecnologie RTX e non passa settimana senza che nuovi giochi di successo e incredibili uscite “indie” integrino

NVIDIA DLSS

,

NVIDIA Reflex

ed

effetti ray-traced

avanzati per offrire la migliore esperienza di PC gaming ai giocatori di GeForce RTX.