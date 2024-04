NVIDIA Game Ready Driver 552.12 sono ora disponibili per Call Of Duty per Modern Warfare III e Warzone Season 3; nuovo aggiornamento Ray Tracing per Diablo IV

Game Ready Driver 552.12 sono ora disponibili per Call Of Duty 3:Modern Warfare III e Warzone Season 3

Diablo IV riceve un aggiornamento Ray Tracing

Questa settimana, i nuovissimi driver Game Ready (552.12) aggiorna i sistemi perCall of Duty 3: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone mentreDiablo IV riceve un aggiornamento Ray Tracing.Tutti questi giochi hanno anche i supporti NVIDIA DLSS 3 e NVIDIA Reflex.

Preparatevi a giocare a Call Of Duty e usate Reflex per ottenere un vantaggio competitivo

I giocatori diCall of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone possono immergersi nella Stagione 3 -già disponibile. La Season 3 è caratterizzata dall'attesissimo ritorno di Rebirth Island inCall of Duty: Warzone, con nuove caratteristiche di gioco che cambieranno la dinamica dell'esperienza in questa mappa tanto amata dai fan.

InCall of Duty: Warzone, DLSS 3 aumenta la frequenza dei fotogrammi fino al 55% di media, incrementando le prestazioni oltre i limiti imposti dalla CPU e consentendo ai giocatori di funzionare alle massime frequenze di aggiornamento disponibili sui monitor più veloci, aumentando così la nitidezza dei movimenti, la reattività della mira e la velocità con cui si vedono i giocatori nemici,offrendo potenzialmente un vantaggio competitivo.

Se i giocatori di GeForce RTX si accorgono che i frame rate superano la frequenza di aggiornamento massima del loro display, possono attivare NVIDIA DLAA, che utilizza la stessa tecnologia AI di DLSS per aumentare la qualità visiva delle risoluzioni native.

Inoltre, i giocatori GeForce possono attivareNVIDIA Reflex. La tecnologia riduce la latenza del sistema sulle schede grafiche e sui laptop GeForce, in modo da rendere più rapide le azioni, offrendo un vantaggio competitivo nelle partite multiplayer e rendendo i videogiochi single-player più reattivi e divertenti.

Dal suo debutto nel settembre 2020, NVIDIA Reflex ha ridotto la latenza del sistema inoltre 100 giochi e oltre il 90% dei giocatori GeForce hanno abilitato Reflex. 9 dei 10 principali giochi sparatutto competitivi sono dotati di supporto Reflex, come ad esempioCall of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, e Overwatch 2. Solo nel 2023, i giocatori GeForce hanno giocato per oltre 10 miliardi di ore ai loro giochi preferiti con una maggiore reattività grazie all'innovativa tecnologia di riduzione della latenza di sistema Reflex.

InCall of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone, la latenza del sistema è ridotta fino al 28%, rendendo il gameplay ancora più reattivo.

Aggiornamento Ray Tracing per Diablo IV

I nuovi driver assicurano un'esperienza di gioco ottimale con il nuovo aggiornamento Ray Tracing per DiabloIV, che introduce il supporto per Ray Traced Reflections e Ray Traced Shadows. Utilizzando DLSS 3, le prestazioni sono moltiplicate per 3,1 volte in media a una risoluzione di 4K inDiablo IV, con Ray Tracing e tutte le altre impostazioni al massimo. Con il GeForce RTX 4090, la GPU di gioco più potente al mondo, i giocatori possono godere di un'esperienza unica, con la migliore grafica che funziona a 144 fotogrammi al secondo. Le recenti GeForce RTX 4080 SUPER e GeForce RTX 4070 Ti SUPER superano i 100 FPS, mentre le GeForce RTX 4070 e GeForce RTX 4070 SUPER superano abbondantemente i 60 FPS.

Altre news

Con un solo click le impostazioni ottimali di GeForce Experience e dell'app NVIDIA consentono di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l'hardware del sistema, offrendo un gameplay fluido e ottimizzato.DLSS supporta oltre 1.200 giochi e ne sono stati aggiunti altri 9: