Call Of Duty Mobile World Championship ritorna

Montepremi di oltre 2 milioni di dollari





Activision ha annunciato la nuova edizione delCall of Duty®: Mobile World Championship 2022, con un montepremi di oltre due milioni di dollari (USD). A partire dal 31 marzo 2022 UTC, tutti i giocatori di Call of Duty: Mobile che parteciperanno possono competere per guadagnare premi di gioco, tra cui armi e operatori. 1.7 milioni di dollari (USD) del montepremi è destinato alle finali del campionato mondiale, il più grande payday di un singolo evento nella storia delCall of Duty: Mobile World Championship.

"La nostra community mondiale di giocatori continua a guidare la passione del team per offrire un'epica esperienza diCall of Duty: Mobile, sia ora che in futuro", ha detto Matt Lewis, Vice President, Mobile di Activision. "Con le nuove ricompense e il montepremi di oltre 2 milioni di dollari, tutti sono invitati a godersi i campionati di quest'anno e non vediamo l'ora di vedere chi sarà incoronato vincitore".

Pensato per i giocatori di tutti i livelli di abilità, la Fase Uno e la Fase Due delCall of Duty: Mobile World Championship 2022 sono aperte ai partecipanti idonei di tutto il mondo, e tutti i giocatori che si iscrivono per competere riceveranno un telaio e una calling card tutti nuovi. IlCall of Duty: Mobile World Championship 2022 si svolgerà a livello regionale in più fasi e inizia nella Fase 1 con quattro qualificazioni online in-game. Ogni fine settimana, dal 31 marzo al 24 aprile 2022 UTC, i giocatori idonei che completano 10 partite multiplayer classificate e guadagnano 60 punti si qualificano per la Fase Due.

Per maggiori dettagli sulle fasi, i requisiti e le regole ufficiali: https://www.callofduty.com/ mobile/esports

Call of Duty: Mobile è l'esperienza d'azione in prima persona definitiva: offre mappe, modalità, armi e i personaggi preferiti dai fan di Call of Duty, tra cui la serie Modern Warfare® e l'universo Black Ops, in un pacchetto mobile completo. Call of Duty: Mobile è sviluppato dal pluripremiato TiMi Studios di Tencent Games e pubblicato da Activision (NASDAQ: ATVI). Call of Duty: Mobile è free-to-play su dispositivi Android e iOS.Per maggiori informazioni, visita www.callofduty.com/mobile.

