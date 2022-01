Baseus Power Bank 20000 mAh iPhone iPad Samsung Huawei Xiaomi -21% Sconto e Offerta

Alta capacità Baseus PowerBank 20000mAh con capacità ultra elevata, fornisce 4,3 ricariche per iPhone 12, 4,5 ricariche per iPhone XS, 3 ricariche per Samsung Galaxy S20 e 2,3 ricariche per iPad mini 5. Il caricatore portatile iPhone è adatto per affari, viaggi e uscite, non devi preoccuparti della batteria scarica del telefono. [Nota: grande capacità, quindi i prodotti pesano circa 450 g]