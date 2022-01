Taito EGRET II mini aperte le prenotazioni

Taito EGRET II mini - Edizione Blu Limitata con 40 giochi - Prenotazioni aperte oggi!

Dopo l'annuncio del mini EGRET II a dicembre Strictly Limited Games e ININ Games sono felici di dare il via al nuovo anno con ulteriori notizie sulla fantastica versione della console arcade retrò di TAITO. Da oggi è possibile prenotare l'EGRET II mini - Limited Blue Edition - in edizione occidentale, limitata a 5.000 unità in tutto il mondo, suddivisa in diverse versioni dotate anche di contenuti speciali.



EGRET II mini - Limited Blue Edition

Strictly Limited Games e ININ Games portaranno EGRET II mini in Occidente consentendo ai fan di intraprendere un viaggio attraverso la ricca storia arcade del leggendario sviluppatore di videogiochi TAITO. La console viene fornita con

40 giochi retrò

e fantastiche funzionalità; come uno

schermo rotante

4:3 da 5 pollici

, un

joystick regolabile

per passare da

8 direzioni a 4 direzioni e molto altro!

L'EGRET II mini è dotato di un joystick blu che presenta una combinazione di colori esclusiva, limitata a sole 5.000 unità in tutto il mondo. I prezzi partono da 229,99$ / 199,99€ (tasse e spese di spedizione escluse). Ci saranno tre edizioni esclusive che includono fantastici oggetti da collezione fisici oltre alla console.



EGRET II mini - Limited Blue Edition: questa edizione includerà EGRET II mini - Limited Blue Edition, uno speciale portabicchieri e un set di mini schede di istruzioni. Questo pacchetto non include nessuno dei tre controller opzionali, che possono essere acquistati separatamente.

questa edizione includerà EGRET II mini - Limited Blue Edition, uno speciale portabicchieri e un set di mini schede di istruzioni. Questo pacchetto non include nessuno dei tre controller opzionali, che possono essere acquistati separatamente. EGRET II mini - Arcade Cabinet Blue Edition: questo pacchetto molto speciale includerà EGRET II mini - Limited Blue Edition, oltre al set di espansione paddle e trackball che viene fornito con un controller e 10 giochi aggiuntivi su scheda SD. Inoltre, i fan ricevono un set di mini carte di istruzioni, una colonna sonora speciale per l'anniversario di TAITO/ZUNTATA e un libro di strategia.

questo pacchetto molto speciale includerà EGRET II mini - Limited Blue Edition, oltre al set di espansione paddle e trackball che viene fornito con un controller e 10 giochi aggiuntivi su scheda SD. Inoltre, i fan ricevono un set di mini carte di istruzioni, una colonna sonora speciale per l'anniversario di TAITO/ZUNTATA e un libro di strategia. EGRET II mini - Game Center Blue Edition: l' edizione più completa che include tutti i contenuti dell'Arcade Cabinet Blue Edition più gli altri due mini controller opzionali EGRET II disponibili e ancora più fantastici oggetti fisici da collezione.





Le prenotazioni sono ora aperte!

Poiché EGRET II mini - Limited Blue Edition sarà disponibile solo in una quantità limitata di 5.000 unità, i fan possono già effettuare la prenotazione, ottenendo il diritto di assicurarsi una di queste console domestiche di fascia alta.







Per il pacchetto EGRET II mini - Limited Blue Edition di ININ Games, puoi registrarti sul sito Web del partner Gamesrocket per prenotare la console e anche i tre controller opzionali separati: https://gamesrocket.com/







Per l'EGRET II mini - Arcade Cabinet Blue Edition e Game Center Blue Edition con fantastici oggetti da collezione aggiuntivi, visita la homepage di Strictly Limited Games e registrati per effettuare la prenotazione: https://www.strictlylimitedgames.com/





