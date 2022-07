Taito Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey conto alla rovescia per il preordine

I preordini sono aperti a soli 29,99 e ogni versione PS5 include un codice gratuito per la versione PS4 del gioco!

ININ Games annuncia la data di lancio di Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey, in uscita esclusivamente per PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco verrà rilasciato in versione fisica il 9 settembre in tutto il mondo. Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey è il primo con grafica 3D, miglioramenti PS5 ed è completamente compatibile con PSVR per un divertimento ancora più coinvolgente.



I fan che acquisteranno la versione PS4 potranno scaricare la versione PS5 senza costi aggiuntivi. Inoltre, come bonus speciale, ogni copia del gioco per PS5 verrà fornita con un codice di download per la versione PS4 , necessario per poter giocare in VR.

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey sarà disponibile a soli 29,99 €/$ per entrambe le piattaforme. Un elenco dei rivenditori partecipanti può essere trovato sul sito Web , incluso Amazon negli Stati Uniti, mentre le esclusive edizioni limitate possono essere preordinate su Gamesrocket.

100 nuovi puzzle: nuovissimi puzzle 3D con bolle speciali, potenziamenti e oggetti aggiungono più profondità e una sfida sbalorditiva.

Supporto completo per PSVR: la realtà virtuale trasforma i giocatori in un drago che fa scoppiare le bolle con una prospettiva in prima persona e interazioni fisiche con il controller PlayStation Move. Puoi passare senza problemi tra TV e VR.

Tre distinte modalità Puzzle: 100 enigmi nella modalità Storia, crea infiniti enigmi nella modalità Infinita, oppure entra nella modalità Duello 1v1 online, che supporta le partite su PS4, PS5 e PSVR.

Facile da giocare ma impegnativo da padroneggiare: controlli semplici e meccaniche di gioco intuitive.

Brani fantastici: include una nuovissima colonna sonora di Zuntata, dai compositori della serie originale!





Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey sarà disponibile nei negozi a partire dal 9 settembre

