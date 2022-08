La leggendaria serie TAITO shmup Ray ritorna per PS4 e NSW

ININ Games annuncia che porterà in Occidente la leggendaria serie Ray di sparatutto verticali, in collaborazione con TAITO, sia in versione digitale che fisica per Nintendo Switch e PlayStation 4, con il rilascio previsto per il 2023.





La collezione RayStorm x RayCrisis HD è stata ideato da ININ Games, per combinare il meglio che la serie Ray ha da offrire, per i fan degli sparatutto di tutto il mondo a un prezzo accessibile di 39,99 EUR. La collezione RayStorm x RayCrisis HD include RayStorm e RayCrisis originali e le rispettive versioni HD, note per il loro gameplay emozionante.

Collezione RayStorm x RayCrisis HD

Ray Storm

RayStorm NEO HD

Ray Crisis

Ray Crisis HD

Ray'z Arcade Chronology

RayForce

Ray Storm

RayStorm NEO HD

Ray Crisis

Ray Crisis HD

