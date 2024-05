In Destiny 2 approda il Pantheon

Nel contesto di Destiny 2: Verso la Luce, in giornata farà il suo debutto il Pantheon, un evento PvE che vedrà i giocatori affrontare i boss delle incursioni più letali del gioco per conquistare la gloria eterna. L'evento crescerà in dimensioni e difficoltà per tutta la sua durata, dai quattro boss della prima settimana fino agli otto consecutivi che occorrerà sconfiggere nella settimana 4.

Tramite il completamento di determinati trionfi, il Pantheon consentirà ai guardiani di ottenere numerose ricompense di pregio, come armi affinate delle incursioni e pezzi di equipaggiamento esotico. Totalizzare un punteggio Platino assicurerà i premi migliori, e permetterà ai giocatori di aggiudicarsi il prestigioso titolo di Deicida.I giocatori che riusciranno a completare le sfide necessarie, inoltre, riceveranno la possibilità di acquistare lo speciale anello del Pantheon, un memento fisico per commemorare con orgoglio gli importanti traguardi raggiunti.

Questo anello in argento sterling sarà una rivisitazione dell'iconico anello dell'incursione del 2020, abilmente ornato con l'incisione di un teschio. Questa esclusiva Ricompensa di Bungie sarà disponibile per chiunque riesca a completare tutti gli scontri del Pantheon in qualsiasi modalità entro le 6:00 PDT (15:00 italiane) del 3 giugno 2024. In occasione del lancio dell'evento, inoltre, due squadre composte da sei creatori di contenuti si daranno battaglia per essere le prime a completare tutte le sfide del Pantheon, in una competizione resa ancora più ostica da modificatori speciali.

Il capitano della squadra vincente riceverà una copia fisica dell'amatissima spada dell'arsenale AUDACE Ghigliottina Cadente.Le due squadre saranno composte come segue:

Squadra Clyde Capitano - GsxrClyde Aztecross iFrostBolt Above CbGray LanaLane



Squadra Sweat Capitano - Sweatcicle PureChiLL Benny Evanf1997 YellowsLight SneakyBeaver



La scorsa settimana, Bungie ha annunciato il ritorno di Cosplay oltre il Cosmodromo , un evento creato per celebrare l'incredibile creatività della community di Destiny. Nelle settimane a venire, cosplayer da tutto il mondo vestiranno i panni di alcuni dei personaggi di Destiny più amati, omaggiando gli eventi della storia che ci stanno conducendo alla conclusione della saga di Luce e Oscurità.Ecco l'elenco dei cosplayer che prenderanno parte all'evento: