Taito Egret II mini - Limited Blue Edition aperto il preordine

L'esclusiva edizione occidentale della console domestica di fascia alta arriverà a maggio 2022



Strictly Limited Games sta ora iniziando la fase di preordine ufficiale per la console retrò di TAITO. L'edizione di ININ Games seguirà più avanti. L'esclusiva edizione occidentale è limitata a un totale di 5.000 unità in tutto il mondo suddivise in diverse versioni e avranno contenuti speciali.

EGRET II mini - Limited Blue Edition è ufficialmente passato alla fase di preordine!

Annunciato un mese fa ININ Games e Strictly Limited Games hanno aperto le prenotazioni del mini EGRET II che viene fornito con 40 iconici giochi retrò di vari generi e tonnellate di fantastiche funzionalità; come uno schermo rotante 4:3 da 5 pollici per l'allineamento orizzontale e verticale, un joystick regolabile per passare da 8 direzioni a 4 e molto altro! La Limited Blue Edition presenta una combinazione di colori unica e include pulsanti e joystick blu, sarà l'unica versione con licenza ufficiale disponibile direttamente in Occidente.





Poiché questa versione speciale è limitata a 5.000 unità in tutto il mondo, molti fan si sono iscritti alla lista d'attesa per assicurarsene una. Ora i preordini sono aperti a tutti a partire dalle edizioni esclusive di Strictly Limited Games che presentano fantastici oggetti fisici da collezione. Seguirà presto l'inizio ufficiale del preordine per il Bundle Limited Blue Edition e i tre controller separati di ININ Games tramite Gamesrocket!





Dopo essere stata adeguatamente testata per la sicurezza nei mercati europei e americani, la Limited Blue Edition dovrebbe essere rilasciata il 27 maggio 2022!





L'EGRET II mini - Arcade Cabinet Blue Edition e il Game Center Blue Edition, con oggetti esclusivi per i collezionisti possono essere preordinati su



Strictly Limited Games: https://www.strictlylimitedgames.com/EGRET-2-mini /

EGRET II mini - Arcade Cabinet Blue Edition



EGRET II mini - Limited Blue Edition più il set di espansione del gioco paddle e trackball viene fornito con un controller e 10 giochi aggiuntivi su Scheda SD. Inoltre, questa edizione include un set di mini schede di istruzioni, la colonna sonora dell'anniversario di TAITO/ZUNTATA e un libro di strategia.





EGRET II mini - Game Center Blue Edition

L'edizione più ampia include tutti i contenuti dell'Arcade Cabinet Blue Edition più gli altri due mini controller opzionali EGRET II disponibili e ancora più fantastici oggetti fisici da collezione.

La console da sola e i tre controller opzionali separati senza collezionabili aggiuntivi arriveranno presto!

EGRET II mini - Bundle in edizione limitata blu

EGRET II mini - Limited Blue Edition uno speciale portabicchieri e portabicchieri e un set di mini schede di istruzioni. (Questo pacchetto non include nessuno dei tre controller opzionali)

I tre mini controller aggiuntivi EGRET II opzionali

EGRET II mini - Set espansione gioco paddle e trackball 139,99$ (escluse spese di spedizione) / 119,99€ (inclusa IVA europea, escluse spese di spedizione) . Controller speciale che utilizza i classici metodi di controllo arcade e include 10 giochi aggiuntivi su scheda SD!

. EGRET II mini - Pannello di controllo

99,99$ (escluse spese di spedizione) / 89,99€ (inclusa IVA europea, escluse spese di spedizione) Mini controller speciale EGRET II con 6 pulsanti di controllo e un joystick regolabile per passare da 8 a 4 direzioni. Consente la battaglia o la cooperativa a 2 giocatori.

EGRET II mini - Control Pad 39,99$ (escluse spese di spedizione) / 34,99€ (inclusa IVA europea, escluse spese di spedizione) . Utilizza un layout più orientato alla console domestica e consente la battaglia o la cooperativa a 2 giocatori.

