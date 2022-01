Juventus, gli obiettivi per l'attacco a gennaio

Lasta cercando di rinforzarsi in vista del mercato di, molti sono i nomi sul taccuino di Cherubini. L' attacco è il reparto che ha bisogno di maggiori innesti, il primo obiettivo si chiama Mauro Icardi, l'argentino potrebbe lasciare il Psg solamente in prestito. L' alternativa numero uno ha il nome di Scamacca, sull' attaccante del Sassuolo c'è la forte concorrenza dell'Inter. Vlahovic infine resta il sogno d' estate ma non sarà facile strapparlo alla Fiorentina, Commisso vuole una cifra almeno sui settanta milioni. Tiene banco il rinnovo di Paulo Dybala, stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, l' argentino non è sicuro che possa restare a Torino.

