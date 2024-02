Juventus: Infortuni per Rabiot e McKennie, salteranno la partita contro il Napoli

La Juventus affronterà la prossima trasferta contro il Napoli senza due pezzi da novanta del suo centrocampo: Adrien Rabiot e Weston McKennie. Entrambi i giocatori hanno subito infortuni durante la recente partita vinta dalla Vecchia Signora per 3-2 contro il Frosinone, disputata a Torino. Gli esami medici hanno confermato le prime diagnosi: Rabiot ha riportato una lussazione al dito del piede, mentre McKennie ha subito una lussazione alla spalla. Le condizioni dei due centrocampisti sono state valutate dopo il match e purtroppo non saranno disponibili per il prossimo importante incontro di campionato.