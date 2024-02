Paul Pogba squalificato per Doping: 4 anni di stop per il centrocampista della Juventus

Il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba, è stato squalificato per quattro anni a seguito della positività al deidroepiandrosterone, un ormone noto anche come "ormone della giovinezza". La positività è stata riscontrata dopo il controllo antidoping effettuato al termine della partita Udinese-Juventus del 20 agosto 2023, conclusasi con il risultato di 0-3 a favore della squadra bianconera. La sospensione cautelare era stata inizialmente applicata il 12 settembre, per poi essere confermata il 6 ottobre quando le controanalisi hanno confermato la positività del giocatore.

Pogba, che aveva rifiutato il patteggiamento, ha sempre sostenuto di aver assunto la sostanza in modo involontario, affermando di non essere stato a conoscenza delle caratteristiche vietate dell'integratore acquistato a Miami, su consiglio di un medico amico. Tuttavia, la sentenza definitiva prevede una squalifica di quattro anni, mettendo a rischio la carriera del giocatore che il prossimo 15 marzo compirà 31 anni. Campione del mondo con la Francia nel 2018, Pogba potrebbe trovare difficile tornare a giocare a livelli competitivi dopo una così lunga assenza dai campi.

La Juventus, nel frattempo, potrebbe affrontare conseguenze finanziarie e contrattuali legate alla squalifica del giocatore. Secondo l'accordo collettivo, la positività al doping consente al club di sospendere la retribuzione del calciatore, una misura che la Juventus ha già attuato. Inoltre, in caso di squalifica superiore ai sei mesi, il club avrebbe la possibilità di rescindere il contratto con il giocatore, valutazione che sarà comunque discussa insieme all'entourage di Pogba.