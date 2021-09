Animal Crossing: New Horizons arriva la Milano Fashion Week

Sin dal suo arrivo sul mercato videoludico, AnimalCrossing: New Horizons, il notolife simulator per la famiglia di console NintendoSwitch, ha stupito videogiocatoridi lunga data e neofiti con iniziative speciali, che sfruttano le infinitepossibilità del videogame in modo creativo. Grazie alla sua versatilità, èinfatti possibile realizzare capi personalizzati e unici, da farindossare al proprio avatar virtuale e da condividere con tutto il mondo.Questa speciale caratteristica ha creato un legame indissolubile con il mondodella moda. Basti pensare a Maison Valentino, GCDS e MarcJacobs, solo alcuni dei nomi illustri del settore che hanno sfruttato iluoghi del videogame Nintendo per proporre le proprie creazioni.





Ecome da aspettative, anche fan di Animal Crossing: New Horizons sparsiper il globo hanno iniziato, sin dagli esordi del titolo, a creare capiispirati ai propri marchi preferiti, come Balenciaga,Chanel, Dior e tantissimi altri. In occasione della Milano Fashion Week, in partenza il prossimo 21 settembre,una delle community di fan italianidel videogioco si è riunita per portare l’alta moda sull’Isola virtuale diNintendo. La sfilata di Animal Crossing Life, immortalata da scatti d’autore, racchiudel’essenza dell’evento. Il capoluogo meneghino è stato riprodottofedelmente in ben sei luoghi: dai Navigli alle vie del centro città,fino al backstage e alla passerella per permettere agli abitanti dell’Isola disfilare in tutto il proprio splendore. E chissà che durante la Milano FashionWeek non arrivino anche le versioni virtuali dei prossimi capi d’alta moda!Sarebbe l’ennesima iniziativa unica, resa possibile dal videogame che continuala sua inarrestabile scalata verso il successo.



Adimostrarlo sono anche i numeri: basti pensare che Animal Crossing: New Horizons è il secondo gioco* per Nintendo Switch più venduto di sempre. Solo inEuropa sono state vendute 7 milioni dicopie, con più di un terzo degli oltre 20milioni di possessori della console che hanno scelto di iniziare la propriaavventura su un’isola deserta con il videogame. Tra i motivi di questosuccesso, c’è stata anche la possibilità di utilizzare il gioco come luogo di ritrovo virtuale e alternativaagli eventi fisici in un momento storico senza precedenti, in cui vige laregola del distanziamento sociale:in Animal Crossing sono staticelebrati matrimoni e compleanni, qualcuno lo ha addiritturautilizzato per dei meeting di lavoro, altri ancora hanno pensato di sfruttarlocome strumento di dating online,trovando l’amore in lockdown.





Animal Crossing: New Horizons ha segnato il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch e ha introdotto nuove funzionalità come larealizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni che gliesterni, l’esclusivo Nook Phone etanto altro ancora. Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possonointraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi,mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola, che seguonoin tutto e per tutto quelle della vita reale.



Altre News per: animalcrossinghorizonsarrivamilanofashionweek