L'undicesima stagione di MasterChef Italia arriva su Animal Crossing: New Horizons

In poco più di un anno, AnimalCrossing: New Horizons, il notolife simulator per la famiglia di console Nintendo Switch, èdiventato un vero e proprio fenomeno della cultura pop, in grado di stupirevideogiocatori e neofiti con iniziative speciali, che sfruttano le infinitepossibilità offerte dal videogame. Un titolo sorprendente, che è riuscito adabbracciare ambiti di varia natura grazie agli sforzi dell’attivissimacommunity, dagli eventi sportivi, come Euro 2020 e le Olimpiadi diTokyo 2020, a quelli più mondani come la Milano Fashion Week.







Inoccasione dell’inizio dell’undicesima, attesissima stagione di MasterChefItalia, che ha preso il via lo scorso 16 dicembre ed è tutti i giovedìalle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, i fan italiani del videogioco si sono riuniti ancora una volta perportare lo show culinario più famoso del mondo sull’Isola virtuale di Nintendo.

Lo scenario creato da una delle più grandicommunity in Italia, Animal Crossing Life, immortalato da scatti resi possibili dallanuova fotocamera disponibile nel gioco, racchiude gli elementi iconici dello showdi Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda ogni giovedì alle 21.15su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming suNOW: dalla mitica Masterclass, con i banconi, gli strumenti e gliingredienti a disposizione dei concorrenti, fino alle postazioni da esterna,pronte per accogliere sfide all’ultimo piatto tra gli aspiranti chef italiani.Un Invention test non da poco, dedicato a uno show sempre amatissimo,presto visitabile da tutti i crosser italiani attraverso un codice sognodedicato. E per gli amanti dello show ci sarà anche un’altra chicca: un set dipattern che permetterà a tutti di ricreare le mitiche cucine di MasterChef Italia,pronte per mappazzoni e piatti d’autore.

Animal Crossing: New Horizons ha segnato il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch e ha introdotto nuove funzionalità come larealizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni che gliesterni, l’esclusivo Nook Phone etanto altro ancora. Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possonointraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi,mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola, che seguonoin tutto e per tutto quelle della vita reale. Con oltre 34 milioni dicopie vendute in tutto il mondo, si tratta del secondo videogioco piùvenduto di sempre sulla console Nintendo Switch*.

Ela crescita del titolo sembra non arrestarsi. Animal Crossing: New Horizonscontinua infatti ad arricchirsi con nuove funzionalità, in grado di rendere iltitolo ancora più personalizzabile e godibile. Grazie all’ultimissimo aggiornamentogratuito 2.0, è stata recentemente introdotta la possibilità di sfruttareingredienti come pomodori, grano, patate e canna da zucchero per realizzare deliziosepietanze. Una feature di gioco alla quale si aggiunge Happy Home Paradise,un contenuto scaricabile a pagamento che fa la felicità degli amanti deldesign, con nuove e raffinate opzioni di personalizzazione, come paretidivisorie, banconi, nuove illuminazioni e tanto altro.



Altre News per: undicesimastagionemasterchefitaliaarrivaanimalcrossing