Strange World – Un Mondo Misterioso arriva su Animal Crossing: New Horizons

A distanza di quasi tre anni dal suo arrivo, Animal Crossing: New Horizons, il noto life simulator per la famiglia di consoleNintendo Switch, è ancora un punto di riferimento per videogiocatori di tutte le età, un fenomeno della cultura pop in grado di abbracciare ambiti di varia natura, da eventi sportivi e culturali, fino a show televisivi o magazine internazionali, tutto grazie agli sforzi di una community di fan creativa e intraprendente.

Per celebrare l’arrivo dell’originale avventura d’azione Walt Disney Animation StudiosStrange World – Un Mondo Misterioso, una delle più grandi community di fan italiani,Animal Crossing Life, ha realizzato la speciale Isola in-gameAvalonia, ispirata all’atteso lungometraggio d’animazione diretto da Don Hall che arriverà il prossimo 23 novembre nelle sale italiane e vedrà protagonista una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa.





Lo speciale spazio virtuale è ricco di easter egg ed elementi interattivi: a partire dal punto panoramico, utile per scrutare l’orizzonte e osservare il pando, la rivoluzionaria pianta che fornisce energia alla comunità di Avalonia, per continuare poi con l’accampamento, uno spazio pensato per riposarsi e per una messa a punto dei futuristici veicoli ispirati a quelli presenti inStrange World – Un Mondo Misterioso. E come ultima chicca, i giocatori che visiteranno l’Isola potranno conoscere in-game alcuni dei protagonisti dell’avventura, comeEthan e Splat, e potranno portare sulla propria Isola dei souvenir, a cominciare dagli elementi decorativi ispirati al film.

La speciale Isola in-gameAvalonia è esplorabile su Animal Crossing: New Horizons con il codice sogno DA-7049-8519-2666, mentre tutte le decorazioni ispirate aStrange World – Un Mondo Misterioso sono reperibili grazie al codice stilista MA-4079-7319-1238.

Animal Crossing: New Horizons ha segnato il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch e ha introdotto nuove funzionalità come la realizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni che gli esterni, l’esclusivoNook Phone e tanto altro ancora. Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possono intraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi, mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola, che seguono in tutto e per tutto quelle della vita reale. Con oltre 34 milioni di copie vendute in tutto il mondo, si tratta del secondo videogioco più venduto di sempre sulla consoleNintendo Switch*.

E la crescita del titolo non si è arrestata dopo il lancio.Animal Crossing: New Horizons si è arricchito con nuove funzionalità, in grado di rendere il titolo ancora più personalizzabile e godibile. Grazieall’ultimissimo aggiornamento gratuito 2.0, è stata introdotta la possibilità di sfruttare ingredienti come pomodori, grano, patate e canna da zucchero per realizzare deliziose pietanze. Una feature di gioco alla quale si aggiungeHappy Home Paradise, un contenuto scaricabile a pagamento che fa la felicità degli amanti del design, con nuove e raffinate opzioni di personalizzazione, come pareti divisorie, banconi, nuove illuminazioni e tanto altro.

Altre News per: strangeworldmondomisteriosoarrivaanimalcrossing