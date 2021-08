Carolina Marconi è disperata : Aiutatemi a ritrovare il mio cane, sto malissimo

Carolina Marconi ha lanciato un disperato appello attraverso i social per cercare di ritrovare il suo cane, Zora. L'animale se ne sarebbe andato quando un muratore avrebbe lasciato aperta senza curarsi la porta della vecchia faccia della TV.

“Il mio cane di nome Zora si è perso ieri pomeriggio. È un chihuahua bianco champagne a pelo lungo. Un operaio ha lasciato inavvertitamente aperto il cancello del mio giardino», ha detto Carolina Marconi nel suo appello attraverso i social, e ancora: «Dalle telecamere si vede che parte ma non torna più. E' successo a nord di Roma, in zona Tomba di Nerone, via Cassia, vicino al Carrefour. È dotato di chip e abbiamo già sporto denuncia agli organi competenti. Per favore aiutami a trovarlo. Se c'è qualcuno che ha visto qualcosa o l'ha trovata... lei è la mia vita! "

Ha scritto l'ex volto televisivo, pubblicando alcune foto in cui è rappresentata con il cucciolo. Carolina Marconi ha recentemente annunciato di aver scoperto di avere un cancro al seno. L'ex Gieffina è stata operata per rimuovere la massa tumorale e da poco ha iniziato la chemioterapia. Nonostante la sua malattia, Carolina Marconi ha cercato di mandare un messaggio di positività e speranza ai suoi fan. “Mi sono rasata i capelli da sola, non sopportavo più di vederli cadere… e radermi è stata una liberazione. Comunque con questo caldo sona molto fresca e leggera, si vede il lato positivo, comunque non rinuncia allo stato d'animo di "pallottola" nonostante tutto", ha raccontato attraverso i social dopo il primo ciclo di chemioterapia che la ha costretta a radersi capelli.

Nonostante la difficoltà della sua malattia, Carolina Marconi può contare sull'amore della sua famiglia e del suo fidanzato, l'ex calciatore Alessandro Tulli, che le è rimasto vicino in questo momento particolarmente difficile. Sui social tantissimi fan, amici e colleghi hanno rivolto i loro messaggi di incoraggiamento a Carolina Marconi.

