COD Mobile World Championship 2022: dal 15 al 18 dicembre in North Carolina

Le finali di Call of Duty: Mobile World Championship 2022 si terranno per la prima voltadal vivo dal 15 al 18 dicembre a Raleigh, nel North Carolina. L'evento si svolgerà insieme al torneoCall of Duty League Major I e al Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Bowl III.

Sedici squadre provenienti da tutto il mondo si contenderannoil titolo di Campione del Mondo e la loro parte del montepremi di 1,7 milioni di dollari.

Anche i fan di tutto il mondo potranno partecipare all'evento, tifare per le loro squadre preferite e seguire tutta l'azione, e tutte le partite, in diretta sui canali YouTube di Call of Duty: Mobile Esports e Call of Duty: Mobile o in-game tramite l'app Call of Duty: Mobile.

È possibile trovare il trailer per le finali del World Championship 2022 al seguente link: World Championship 2022 FINALS Official Trailer | Call of Duty: Mobile - YouTube

