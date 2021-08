Xiaomi conquista il 338° posto della Fortune Global 500

Oggi,Xiaomi è stata inclusa nella lista Fortune Global 500, per il terzo anno consecutivo, salendo al 338° posto, con un significativo avanzamento di 84 posizioni rispetto al 422° posto dell’anno precedente. La sua posizione nel 2021 la rende l'azienda in più rapida crescita nella categoria Servizi Internet e Retail nella lista Fortune Global 500 dell'anno.

“Più che sui successi che abbiamo ottenuto, ora sono più concentrato sulla nostra crescita potenziale. Xiaomi è ancora un'azienda molto giovane, ma anche tenace, piena di motivazione. Vorrei ringraziare con tutto il cuore i nostri fan di tutto il mondo perché il loro continuo sostegno ha contribuito a rendere Xiaomi così energica. Questo non è un punto d’arrivo e sono sicuro che vedremo una Xiaomi ancora più forte e autorevole in futuro, raggiungendo un record ancor più straordinario nella Fortune Global 500 dell’anno prossimo”ha dichiarato Lei Jun, Founder, Chairman and CEO di Xiaomi.

Secondo il rapporto sui profitti di Xiaomi, le entrate totali ammontavano a 245,9 miliardi di RMB nel 2020, portando Xiaomi al 338° posto nella lista Fortune Global 500 del 2021. Nel 2021, Xiaomi continua a crescere rapidamente, mostrando un aumento impressionante in termini di entrate e utile netto, che ha superato di gran lunga le aspettative del mercato. Nel primo trimestre del 2021, le entrate totali di Xiaomi per il periodo sono state pari a 76,9 miliardi di RMB, con un aumento del 54,7% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto rettificato per il periodo è stato di 6,1 miliardi di RMB, con un aumento del 163,8% rispetto all'anno precedente.

Questa crescita è attribuibile alla sempre maggiore presenza di Xiaomi nel mercato degli smartphone di fascia alta, alla sua rapida crescita nei mercati internazionali e allo sviluppo della nuova attività retail dell'azienda.

